Ikea : un nouveau concept révolutionnaire avec des produits d’occasion pour vous meubler aisément

Vous avez un budget limité pour acheter des meubles, ceux proposés par Ikea ont tendance à vous attirer, mais ils sont onéreux. La société suédoise a trouvé une méthode idéale puisqu’elle vous propose un point de vente dédié aux produits de seconde main. C’est donc de l’occasion, mais attention, car tous les articles sont remis à neuf. Nous pouvons alors parler d’un reconditionnement qui porte ses fruits, car plusieurs objectifs sont atteints notamment pour les clients.

Ikea renforce sa présence sur le marché des meubles

Dans le monde des produits neufs, Ikea est largement implanté. Généralement, les magasins ont tendance à représenter une concurrence de taille. Une installation d’un point de vente n’est pas toujours très bien accueillie par les autres enseignes, car les parts de marché peuvent fondre comme neige au soleil. Si aujourd’hui, vous souhaitez acheter un meuble, vous aurez tendance à vous rendre sur le site d’Ikea ou de rejoindre le commerce le plus proche de chez vous. D’ici 2030, une autre stratégie sera mise en place puisque l’entreprise veut se convertir à l’économie circulaire.

En 2020, Ikea commence son projet avec notamment le magasin de seconde main qui verra le jour en Suède .

. Nous pouvons toutefois espérer que ce concept dépasse les frontières et se retrouve un jour sur le sol français.

Il faudra en attendant se rendre à Eskilstuna pour découvrir ReTuna et optimiser ainsi tous les achats.

Ikea souhaite ainsi contrer toutes les attaques faites dans le monde entier puisque l’enseigne est souvent visée concernant le gaspillage. En effet, les meubles sont vendus en kit à des prix très sympathiques alors que les catalogues sont mis à jour très régulièrement. De ce fait, Ikea est visé pour la surconsommation, et donc le gaspillage. Avec ce nouveau format, elle souhaite ainsi combler les attentes de tout le monde et balayer d’un revers de la main les critiques de ce genre. Le développement durable semble avoir une part importante dans la future stratégie de cette enseigne dédiée aux meubles et à la décoration.

Ikea effectue un premier test pour ce marché

Le fonctionnement sera très simple puisque vous aurez des produits de seconde main qui auront été remis à neuf. Les prix seront forcément abordables, cela permet de limiter le gaspillage et de toujours se meubler à des coûts très faibles. En parallèle, Ikea réduit son empreinte climatique et, à terme, elle souhaite une réduction de 70 % avec ses différentes stratégies. Ce test permettra ensuite d’approvisionner le magasin avec de nouveaux produits qui auront alors suivi le même sort. Il faut savoir que les articles de décoration ainsi que les meubles seront transportés depuis un commerce voisin.

Ceux qui auront été endommagés pourront être réparés et vendus à des prix intéressants. Il faut savoir que certains meubles sont victimes de plusieurs problèmes au cours des transports. Entre les magasins, il y a parfois de nombreux kilomètres, les clients peuvent faire des retours à cause d’une mauvaise appréciation des dimensions… Dans le même registre, Ikea a également lancé un autre business à savoir la location des meubles. Cela est en vigueur depuis 2019 et il permet de se meubler pendant quelques semaines à un prix sympathique tout en luttant contre cette fameuse surconsommation et le gaspillage. Ikea tente alors de combler les lacunes tout en proposant le meilleur rapport qualité/prix.