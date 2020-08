Etats-Unis : une vidéo choquante, la police tire 7 fois sur un homme

Les internautes sont à la fois choqués et révoltés par ces images, elles montrent un homme avec un haut blanc qui se dirige dans sa voiture. Alors qu’il tente de monter dans celle-ci, un policier le rattrape et tire à 7 reprises dans le dos. La scène a bien sûr été filmée et la violence est très importante. L’homme en question se nomme Jacob Blake et il n’en fallait pas davantage pour que les esprits s’échauffent. Le drame s’est déroulé dans le Wisconsin, à Kenosha, plus précisément, le 23 août dernier. Depuis 48 heures, la vidéo assez bouleversante et violente ne cesse de se propager.

Jacob Blake, sans armes et de dos, a été froidement touché par 7 coups de feu. 7 coups de feu donné par un policier DEVANT les enfants de la victime. Il est aujourd'hui entre la vie et le mort.

Les informations sont peu nombreuses concernant cette affaire, la police aurait été appelée pour un problème domestique. C’est un riverain qui se retrouve à proximité de la scène qui filme la scène bouleversante. Les autorités compétentes doivent encore éclaircir la situation, car pourquoi la police a-t-elle tirée ? Pourquoi 7 balles ont-elles été tirées ? L’homme était-il vraiment une menace ? Après les rassemblements dans le monde entier lors de la mort de George Floyd, les violences policières reviennent sur le devant de la scène.

Il a été transporté à l’hôpital. Il faut également noter selon l’avocat de la famille à savoir Ben Crump que les trois enfants de Jacob Blake étaient présents au moment où les 7 coups ont résonné dans cette ville du Wisconsin. Ils se trouvaient même dans la voiture lorsque l’agent a tiré. Le procureur a également partagé un communiqué dans lequel il précise qu’une enquête a été ouverte pour tenter d’éclaircir certains points.

A protest is happening now after a domestic incident turned into an officer-involved shooting in #Kenosha at 40th St. & 28th Ave.

Police confirm one person is in serious condition.

People on scene say the apparent victim is a man, and father.

