Coronavirus : un masque à 4000 dollars pour éviter le Covid-19, voici les photos !

Depuis le début de la crise sanitaire, vous avez pu trouver de nombreux masques dans les commerces comme les pharmacies. Les prix ont flambé ces dernières semaines puisque la demande est extrêmement forte. Il faut alors envisager une trentaine d’euros pour une boîte de 50 masques à usage unique. Vous aurez aussi la possibilité de trouver des versions en tissu qui sont faciles à réutiliser plus de 10 fois, cela dépend des mentions partagées sur le packaging. Certes, il faut les laver à 60 degrés et les repasser avec de la vapeur. Un homme d’affaires a toutefois voulu un masque spécial et il a coûté 4000 dollars.

Pourquoi dépenser 4000 dollars pour un masque ?

Vous avez donc des masques en tissu ou encore les chirurgicaux et même les FFP2, mais il faudra désormais compter sur l’or. En effet, Shankar Kurhade a décidé de dépenser une somme aussi exorbitante pour se protéger massivement du coronavirus. Il est sans doute inutile de rappeler que les masques traditionnels sont suffisants, la protection n’est donc pas plus efficace avec une version en or facturée un peu plus de 3500 euros.

L'homme d'affaire indien Shankar Kurhade porte un masque en or d'une valeur estimé à 4000 Euro. Une petite question: respire t il mieux avec ? 😆😆🤦‍♂️ pic.twitter.com/Fsv5PmHdXO — Zakarieh Fouad (@zakariehfouad) July 4, 2020

Le phénomène prend souvent une vraie ampleur avec certains produits très prisés .

. Le masque en or n’est pas le seul, car certains hommes d’affaires veulent des coques en or pour leur iPhone, leur iPad ou encore leur MacBook.

Ce sont alors des pièces uniques qui sont personnalisées par des entreprises spécialisées dans ce domaine, mais les factures sont considérables.

Si vous souhaitez découvrir ce masque en or, il faudra vous rendre à l’ouest de l’Inde et plus précisément à Pune.

Vous pourrez peut-être rencontrer Shankar Kurhade qui est âgé de 49 ans et il a décidé de débourser cette somme pour avoir un masque personnalisé. Nous savons qu’il est en or, mais en ce qui concerne le degré de protection, aucune information de ce genre n’a été partagée. Il est alors impossible de savoir si ce masque est plus performant ou moins intéressant qu’une version traditionnelle qui sera dans tous les cas beaucoup plus abordable.

[#Coronavirus/Inde] • Un Indien porte un masque en or pour se protéger du coronavirus. Il s'agit de Shankar Kurhade. L'homme d'affaires de 49 ans a déboursé 4000 dollars (3556 euros) s'offrir ce masque en or, réalisé sur mesure, censé le protéger de l'épidémie de pic.twitter.com/JFG2aZhBFq — CHRONIQUES 225 (@Chroniques225) July 5, 2020

Un artisan réalise un masque recouvert d’or, il pèse 60 grammes

Il est bien sûr plus lourd qu’un masque chirurgical. Tout aurait été prévu pour que l’homme puisse respirer convenablement, mais il a révélé qu’il n’était pas certain du niveau de protection. Selon le journal l’Alsace, il a donc décidé de prendre d’autres mesures en parallèle. N’oublions pas que le port du masque est obligatoire en Inde puisque le pays a été touché par le coronavirus. Les dernières statistiques montrent que 18 600 personnes sont décédées et 650 000 contaminations ont été relevées. C’est un artisan qui a conçu ce masque, il est surtout considéré comme un vrai accessoire de mode et non comme une protection efficace.

#Instantané

L'homme d'affaires indien Shankar Kurhade porte un masque en or d'une valeur estimée à 289.000 roupies (3.869 dollars) à Pune (ouest de l'Inde) #AFP pic.twitter.com/5J5W5VUY5G — Agence France-Presse (@afpfr) July 4, 2020

Cet homme de 49 ans aurait tendance à apprécier tout ce qui peut briller puisqu’il possède de nombreux bijoux en or, un matériau qu’il semble apprécier. De ce fait, son masque est en parfaite harmonie avec les bracelets, les colliers ou encore les bagues qui peuvent composer sa grande collection. Si vous vous rendez dans cette ville, vous pourrez même lui demander un selfie puisque les habitants semblent assez attirés par ce masque en or facturé 4000 dollars, à ce prix, vous aurez une quantité astronomique de masques chirurgicaux.