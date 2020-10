Bus de Manchester : un client porte un serpent comme masque, les images ont fait le tour du web

Le masque n’est pas seulement valable en France, il faut le porter dans tous les pays qui sont touchés par la crise sanitaire. De ce fait, dans les transports en commun, il est nécessaire pour éviter la contamination et la propagation du Covid-19. Il y a toutefois une scène insolite à Manchester, dans un bus qui a pu marquer tous les internautes et les passagers. En effet, un homme avait remplacé cette protection par un serpent.

Si vous avez la peur des serpents, vous aurez sans doute été effrayé par cette situation. L’homme est donc tranquillement installé sur l’un des sièges de ce bus de Manchester. Il attend donc son arrêt, mais la scène est insolite, voire incroyable. En effet, sa bouche est masquée, mais il n’a pas une protection traditionnelle puisqu’elle a été remplacée par un serpent.

Cette affaire est difficile à croire et pourtant, une vidéo est disponible sur Internet, il y a également des photos. Il est déjà insolite de se promener dans les rues avec un serpent autour du cou, mais c’est tout de même assez stupéfiant de l’utiliser comme un masque.

Vous pensez sans doute que le masque n’est pas le seul à vous protéger contre le coronavirus, mais le serpent n’est pas le plus efficace. Il n’est pas non plus dans son milieu naturel, d’où l’intérêt de le laisser dans un environnement qu’il apprécie. Nous rappelons que, pour éviter la propagation du Covid-19, vous devez prendre un masque chirurgical ou en tissu qu’il faudra laver à 60 degrés après chacune des utilisations. Le repassage est aussi préconisé avant de le mettre pour être certain que le coronavirus n’est pas au rendez-vous.

This guy was spotted using his snake as a face mask on a bus into today…each to their own and all that 🤣🐍

Credit – Alison Jones / Swinton People pic.twitter.com/hX2F8RWYvw

— mcrfinest (@McrFinest) September 15, 2020