Brésil : Jair Bolsonaro victime de symptômes, il réalise un test pour le Covid-19, il est Positif

Il est important de noter que le coronavirus engendre des symptômes assez classiques, ils peuvent alors se confondre avec une grippe. Ce sont quelques manifestations spécifiques qui permettent parfois de valider la thèse du Covid-19 sans forcément attendre les résultats du test. Par exemple, la perte du goût et/ou de l’odorat serait un élément à ne pas négliger. Le président du Brésil, Jair Bolsonaro a donc souffert d’une fièvre à 28 degrés, il a aussi opté pour une radiographie des poumons. Il a été reçu par l’hôpital des forces armées.

Au Brésil, le bilan de la Covid s'alourdit. Les 800 000 autochtones du pays tentent d'endiguer sa progression. La maladie a déjà fait 421 morts dans de nombreuses communautés qui se sentent abandonnées par le gouvernement de Jair Bolsonaro. 🇧🇷https://t.co/Ev8PP0BQrs pic.twitter.com/dLZa1tQDGk — Rédac France Culture (@FC_actu) July 7, 2020

Jair Bolsonaro change son planning pour le reste de la semaine

Comme ce fut le cas pour une école à Lyon, lorsque des cas sont confirmés, il y a des mesures de confinement pour toutes les personnes qui ont été en contact quelques jours ou heures auparavant. De ce fait, Jair Bolsonaro pourrait être placé à l’isolement pendant 14 jours environ si toutefois les symptômes sont réellement ceux du coronavirus. La presse locale dont les propos ont été rassemblés par Sud Ouest révèle que le président du Brésil a changé son planning pour les prochains jours.

Âgé de 65 ans, il est forcément considéré comme une personne à risque, toutes les précautions sont alors prises .

. Pour le reste de la semaine, les activités de Jair Bolsonaro ont été annulées, il se trouve dans sa résidence.

La présidence du Brésil a partagé quelques informations dans un communiqué de presse en précisant que l’état de santé de Bolsonaro était bon.

Corona virus :politique, le Brésil compte 65mille morts et 1 millions 620mille infestés. Le président brésilien jair bolsonaro présente des symptômes du corona virus avec une fièvre de 38 dégré actuellement à l'hôpital pour faire le tampon. pic.twitter.com/d4mDiquqil — Nzongang (@Nzongang1) July 7, 2020

De ce fait, il se trouve dans sa résidence afin de se reposer. C’est également grâce à une vidéo que le président a pu évoquer la situation. En effet, il apparaît avec un masque, un accessoire indispensable pour lutter contre le coronavirus. Il mentionne la fameuse radiographie pulmonaire, mais il révèle aussi que le test du Covid peut être intéressant. Selon les informations partagées par la presse, il faudra attendre ce mardi pour connaître les résultats et notamment pour savoir si Jair Bolsonaro est atteint par le coronavirus. Comme il est âgé de plus de 60 ans, il sera sans doute surveillé de très près.

Jair Bolsonaro a-t-il minimisé la maladie ?

Certains ont eu tendance à pointer du doigt les agissements de Jair Bolsonaro puisque le président du Brésil n’aurait pas forcément pris en compte la dangerosité du coronavirus. Il ne faut pas oublier que ce pays est l’un des plus touchés par le Covid-19, les statistiques montrent près de 65 487 décès depuis le début de la crise sanitaire. Ce sont également plus de 1.6 million de cas qui ont été référencés. Le Brésil se retrouve certes derrière les États-Unis, mais la situation reste problématique et surtout inquiétante.

Jair Bolsonaro a eu l’occasion de se rendre à plusieurs évènements et selon le journal, il ne portait pas forcément un masque. De plus, le président du Brésil avait aussi pointé du doigt toutes les mesures d’isolement qui avaient été proposées pour divers États. De ce fait, sur le Web, des internautes estiment que s’il est atteint par le coronavirus, c’est parce qu’il n’a pas forcément respecté les gestes barrières et il ne portait pas de masque notamment lors des dernières rencontres. Il faudra désormais attendre quelques heures pour savoir si Jair Bolsonaro est atteint par le Covid-19.

MAJ 7 juillet : Le test du président est positif.