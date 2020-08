Allemagne : vers une obligation de sortir son chien deux fois par jour

L’année prochaine, cette loi sera instaurée selon la ministre de l’Agriculture en Allemagne. Les animaux de compagnie doivent être sortis plusieurs fois par jour puisqu’ils ont des besoins. Si les chats sont plus faciles à gérer grâce à la litière, les chiens ont besoin d’être promenés plusieurs fois par jour. Toutefois, certains propriétaires n’adoptent pas cette fréquence, ce qui semble être inconcevable pour la ministre allemande de l’Agriculture.

Des conditions précises pour sortir les chiens

Selon The Guardian qui rapporte cette information, les propriétaires devront programmer deux fois par jour une sortie pour le chien, mais la durée serait aussi imposée. De ce fait, il faudra prévoir une heure au minimum à chaque fois pour que Médor puisse profiter un peu de l’extérieur. Si certaines actualités semblent insolites pour certains, la ministre de l’Agriculture prend très au sérieux cette loi.

Elle a notamment confié au journal que les chiens n’étaient pas des peluches, il faut alors respecter leurs besoins .

. Pour que cette loi soit instaurée, la ministre a décidé de se baser sur des recherches, les résultats montrent que les animaux doivent un minimum d’activité.

Si certains ont la chance de posséder un extérieur pour se dégourdir leurs pattes, d’autres passent leur journée dans une pièce.

La ministre prévoit d’autres mesures en parallèle de cette sortie obligatoire à deux reprises par jour.

Julia Klöckner estime que les chiens ne devront pas être attachés trop longtemps que ce soit avec une laisse ou une chaîne. Cela sera alors interdit puisqu’ils doivent profiter d’une certaine liberté au quotidien. Ces mesures pourraient sans doute combler Brigitte Bardot qui milite pour le bien être des animaux. Elle partage souvent des communiqués et des tweets pour dénoncer diverses pratiques en France et dans le monde entier. En Allemagne, une nouvelle loi pourrait également passer concernant les chiens qui sont seuls à leur domicile. Cela sera illégal puisqu’ils ne devront pas être seuls une journée entière à la maison. SI vous pensez que cette information est une rumeur, la réalité est différente, car la loi est programmée pour l’année prochaine et la ministre est très sérieuse.

Comment surveiller les propriétaires de chiens ?

Vous pensez qu’il serait facile de détourner cette obligation, mais la ministre allemande a pensé à tous les détails. En effet, l’état allemand sera en mesure de surveiller les propriétaires pour que cette mesure soit appliquée à la lettre. Bien sûr, cela sera sans doute assez complexe, mais la ministre impose cette pratique. Bien sûr, cette loi a entraîné de nombreux débats, car ils ne sont pas tous en accord avec celle-ci. Les chiens sont plus ou moins fréquents dans les foyers allemands, car une étude utilisée par la ministre de l’Agriculture montre que 19 % des familles possèdent au moins un chien.

Il est important de sortir un animal plusieurs fois par jour. De ce fait, si vous n’avez pas un extérieur, il sera nécessaire de programmer des promenades puisqu’il devra assouvir quelques besoins. De nombreux chiens sont malheureusement seuls au domicile et cela entraîne de nombreux dégâts. La solitude peut aussi avoir des répercussions désastreuses chez ces animaux comme une augmentation considérable de l’angoisse et du stress. Cela peut enfin se dévoiler sous différentes formes comme un léchage intempestif des pattes, l’arrachage des poils… Pour le bien-être des chiens, prenez un animal uniquement si vous avez la possibilité de vous en occuper.