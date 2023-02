Greve du 11 février : les syndicats maintiennent la pression contre la réforme des retraites

Les travailleurs et organisations syndicales professionnelles et de jeunesse appellent à une grève massive pour faire reculer le gouvernement, avec plus de 9 travailleurs sur 10 qui rejettent cette réforme. Dans cet article, nous allons revenir sur la situation actuelle en France et présenter les principaux mouvements de protestation liés à la grève du 11 février 2021.

La colère contre la réforme des retraites

Le projet de réforme des retraites lancé par le gouvernement a suscité une vive opposition de la part des salariés. En effet, ce projet prévoit la suppression du système à points pour un système basé sur un âge légal de départ à 64 ans et une durée de cotisations allongée. Face à ce projet, l’intersyndicale appelle les travailleurs à se mobiliser pour réclamer son retrait. Selon un sondage publié par Le Figaro, plus de 9 travailleurs sur 10 rejettent ce projet et plus des 2/3 de la population soutient les mobilisations.

Mobilisations pour le 11 Février 2021

En ce samedi 11 Février 2021, l’intersyndicale appelle les salariés à la grève afin de refaire pression sur le gouvernement. On retrouve notamment parmi eux les syndicats CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU, Solidaires, UNEF, Voix lycéenne et FAGE.

A Clermont-Ferrand, le cortège s’élancera à 10 heures de la place du 1er Mai. En voici le parcours prévu :

Place du 1er Mai

Place Delille

Boulevard Trudaine

Cours Sablon

Boulevard François Mitterrand

Boulevard Charles De Gaulle

Place de Jaude

Il est important de noter que cette journée sera la première où une mobilisation aura lieu un week-end, ce qui permettra de grossir les rangs et d’amplifier le mouvement.

Impact des manifestations sur les transports

Du côté des perturbations, c’est surtout dans les transports qu’elles sont le plus redoutées en ce week-end de chassé-croisé. Mais, contrairement aux autres journées de mobilisation, la SNCF ne devrait pas connaître de perturbations significatives ce samedi 11 février 2021 puisque l’intersyndicale n’appelle pas à la grève.

Cependant, l’intersyndicale de la RATP appelle bien à la grève ce samedi 11 février, mais l’impact sur le trafic devrait être limité. En effet, lors des dernières journées interprofessionnelles, certaines lignes étaient totalement fermées le 19 janvier et d’autres n’étaient ouvertes qu’aux heures de pointe le 31, mais le 7 février, le trafic était nettement plus fluide.

Vue d’ensemble des mouvements de protestation

Depuis le 5 décembre 2019, date de lancement de la réforme des retraites, les grèves et manifestations se sont multipliées. La France compte à ce jour 4 journées de mobilisation depuis le début de l’année 2020 : le 19 janvier, le 31 janvier, le 7 février et donc le samedi 11 Février 2021.

Les mouvements de protestation n’ont pas faibli puisque d’autres dates sont prévues dans les mois à venir pour lutter contre la réforme des retraites. Ainsi, le dimanche 28 février 2021, des manifestations sont organisées à Paris, Toulouse, Rennes et Bordeaux. Puis le mercredi 3 mars 2021, il y aura une grande manifestation nationale à Paris. Une autre journée de grève est prévue le mardi 23 Mars 2021. Et le 17 avril 2021, les opposants à la réforme des retraites organiseront une action judiciaire devant le tribunal administratif pour demander l’annulation de la loi.

Avec ces différents mouvements de protestation, les syndicats espèrent pouvoir obtenir gain de cause et faire reculer le gouvernement. D’ici 2023, l’avenir de cette réforme se jouera donc lors de ces différentes mobilisations.

