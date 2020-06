Zara – Gigantesques files d’attente devant les magasins pour un simple tee-shirt à 6€ !

Maintenant que le déconfinement est en cours, sauf dans quelques rares départements, les boutiques vont pouvoir rouvrir.

Zara a même déjà commencé dès le lundi 11 mai, et de nombreuses photos sur les réseaux sociaux ont montré les immenses files d’attente de leurs clients. Tous les accrocs du shopping s’y sont précipités une fois leur liberté retrouvée. Pour tenter de pallier le manque à gagner, la célèbre marque a pris ses dispositions.

Zara lance sa nouvelle collection été en grande pompe

Avec ses petits prix et ses articles adorables pour l’été, l’enseigne de mode Zara espère bien rattraper le manque à gagner des longues semaines de fermeture. Désormais, les Françaises et les Français peuvent refaire du shopping, en respectant les gestes barrières évidemment.

Comme le soleil et la chaleur ont décidé de s’installer sur notre pays, la tentation est grande de refaire sa garde-robe pour les vacances. En plus, le gouvernement a donné son feu vert pour les réservations d’été sur le territoire. Autant de bonnes raisons d’anticiper juillet et août.

Voir cette publication sur Instagram Respecting social distancing but staying closer than ever Une publication partagée par ZARA Official (@zara) le 1 Avril 2020 à 9 :48 PDT

Si les restaurants et les bars n’ont pas encore la chance de pouvoir rouvrir, cela devrait être le cas d’ici deux à trois semaines. Bref, vous l’aurez compris, il est temps de se refaire plaisir et de préparer l’après-coronavirus.

La marque Zara l’a bien compris, comme le prouve sa nouvelle collection. Parmi les nombreux modèles de la marque, on retrouve un petit t-shirt trop mignon, à seulement 5,95 euros. À ce prix-là, on comprend mieux pourquoi les clients se précipitent en boutique.

Un nouveau t-shirt vedette pour relancer les ventes de Zara

Dans les rayons de l’enseigne de mode, les amateurs de la marque peuvent donc s’habiller pour l’été à tout petit prix. T-shirt élagué et original par sa forme, cette pièce est idéale pour s’accorder avec n’importe quel bas.

Pantalon ou mini-jupe, jean ou cuir, ce modèle sera parfait en toute circonstance, surtout qu’il existe dans toutes les couleurs ou presque.

Impossible donc de ne pas trouver celui qui vous correspond.

Avec son col rond et ses fines épaulettes, il s’adapte à de nombreuses morphologies.

Attention malgré tout, car il risque de ne pas être en stock très longtemps à ce prix. La fréquentation des boutiques Zara ayant explosé depuis quelques jours, soyez prudent et anticipez vos achats dès maintenant.

Les boutiques Zara respectent les mesures d’hygiène

Principales préoccupations des clients, les mesures d’hygiène sont respectées minutieusement dans les enseignes de la marque Zara. En effet, il est important de se rappeler que le coronavirus circule toujours sur le territoire et qu’il faut s’en protéger.

Dans le magasin ou à l’extérieur, la distanciation sociale est essentielle. Tous les clients ne peuvent donc pas rentrer en même temps à l’intérieur, ce qui explique les longues files d’attente que l’on a vues sur les réseaux sociaux.

Également, l’enseigne a décidé de fermer ses cabines d’essayage, pour des raisons sanitaires évidentes. En plus, chaque vêtement rapporté par un client est scrupuleusement nettoyé et désinfecté, avant d’être remis en vente.

Une surveillance de la part des vendeuses est aussi en vigueur, puisque les amateurs de la marque sont invités à ne toucher que ce qu’ils comptent acheter.

Enfin, Zara a pris ses dispositions pour protéger ses employés, en décidant notamment que les vendeuses seraient moins nombreuses pendant leurs services.

Le retour de Zara a été très critiqué sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont la critique facile, et ça ne date pas d’hier. Lorsque les boutiques Zara ont rouvert il y a quelques jours, les photos des longues files d’attente ont fait polémique sur Twitter.

Beaucoup d’internautes ont reproché aux clients de la marque de se tourner vers une enseigne sans éthique, faisant fabriquer ses vêtements dans des pays pauvres et peu soucieuse de l’avenir de la planète.

La marque en a donc pris pour son grade, mais les fidèles n’en ont eu que faire. Eux attendaient la réouverture avec une grande impatience, quitte à prendre de nouvelles habitudes pour faire du shopping sereinement et sans risque.