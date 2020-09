Xavier Dupont de Ligonnès : et si la série Un homme ordinaire relançait l’affaire ?

Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : la série Un homme ordinaire n’a failli jamais se faire !

Bien que les événements liés à la famille de Xavier Dupont de Ligonnès se soient déroulés il y a maintenant près de 10 ans, les français sont toujours intéressés par l’affaire et par le moindre rebondissement ou nouveau témoignage 9 ans après les faits. Il y a tout juste quelques semaines maintenant, c’est dans le magazine Society qui a diffusé deux nouveaux numéros exceptionnels de son magazine que les français ont pu découvrir de nouveaux témoignages liés à l’affaire.

Mais c’est également sur Netflix que l’on a pu voir des interviews exclusives des proches de la famille, qui évoquent toutes les hypothèses les plus folles concernant les meurtres de la famille et la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès qui est toujours actuellement recherché par les autorités. Mais si l’affaire de Xavier Dupont de Ligonnès passionne des millions de français encore aujourd’hui, la série diffusée sur M6 qui y fait référence, Un homme ordinaire, a failli ne pas se faire dans les conditions que nous connaissons aujourd’hui. Contrairement à l’actualité, ce n’est absolument pas lié à la crise sanitaire du coronavirus, mais à tout autre chose.

En effet, le casting de la série a été remis en cause, et plus précisément l’acteur principal de la série Arnaud Ducret… Sur le papier, nous avons effectivement de quoi émettre quelques réserves quant au choix de l’acteur pour y interpréter un Xavier Dupont de Ligonnès plus vrai que nature. Et c’était également une crainte de la production, comme on a d’ailleurs pu le lire très récemment dans la presse…

Un homme ordinaire : Arnaud Ducret pas à la hauteur pour incarner Xavier Dupont de Ligonnès ?

C’est encore une fois dans le magazine Paris Match que nous avons pu prendre connaissance des révélations qui concernent le casting de la série Un homme ordinaire. En effet, dans un entretien exclusif, les scénaristes de la série qui s’inspirent de l’affaire Anne Badel et Pierre Aknine sont longuement revenus sur le choix du comédien.

Ces derniers qui étaient tout d’abord très dubitatifs quant au choix d’Arnaud Ducret ont très rapidement changé d’avis quand ils ont vu ce dernier arborer les lunettes de Xavier Dupont de Ligonnès. Un rôle qui fait froid dans le dos, et sur lequel l’acteur principal s’est également confié dans la presse.

Dans un entretien également réalisé pour Paris Match, ce dernier raconte qu’il a tout fait pour éprouver de la sympathie envers le personnage qu’il allait incarner pour être au plus proche de son rôle. Cependant, il évoque également toutes les difficultés qu’il a pu rencontrer pour se faire. En effet, quelques temps auparavant, nous savons désormais que Xavier Dupont de Ligonnès était allé acheter le terreau qui allait servir dans ses actes avec son propre fils. Un fait absolument “hallucinant” comme l’affirme le comédien Arnaud Ducret dans son interview que l’on a pu voir très récemment dans “Pourquoi je vis”, le film retraçant toute l’histoire du chanteur défunt Grégory Lemarchal.

La série Un homme ordinaire n’aurait donc pu jamais voir le jour si Arnaud Ducret ne s’était pas montré à la hauteur des espérances des scénaristes et de la production de la série. Mais est-ce que cela sera également le cas pour les téléspectateurs ? Nous devrions le savoir très prochainement avec la diffusion de la série sur M6.