Victorine : ses sœurs lui adressent un message émouvant ! Une marche blanche est organisée ! Les résultats de l’autopsie font des révélations !

Que s’est-il passé en Isère ? Pour l’instant, l’enquête est en cours et c’est normalement le pôle criminel de Grenoble qui est en charge de celle-ci.

Les circonstances du décès ne sont pas forcément connues et la date de la mort reste mystérieuse pour l’instant.

Il faudra sans doute attendre les conclusions des expertises pour connaître les raisons de ce décès.

La piste avait pu être retrouvée grâce à un chien, des chaussures et un masque avaient apparemment été identifiés.

ISÈRE : Portée disparue depuis samedi à Villefontaine, Victorine, 18 ans, vient d'être retrouvée morte (Le Dauphiné libéré).

Le message émouvant de Romane, la soeur de Victorine

La famille est désormais plongée dans la peine depuis l’annonce officielle de la mort de la jeune femme de 18 ans. Le message est bouleversant et elle précise qu’elle a bien sûr le coeur déchiré. Elle a souhaité remercier toutes les personnes qui ont pu lui adresser des messages de soutien. Elle précise aussi que sa soeur était une jeune femme extraordinaire et exemplaire. Victorine âgée de 18 ans était à l’écoute et toujours souriante.

Les premiers éléments de l’enquête ne semblent pas concluants pour l’instant puisque l’étude externe n’a rien donné .

. Le médecin légiste n’a pas pu identifier les causes de la mort selon BFMTV, il faudra sans doute des analyses un peu plus poussées.

Cela permettra aussi de connaître le moment exact de la mort, car Victorine est-elle décédée samedi, dimanche ou lundi avant la découverte du corps ?

Ce mercredi, une autopsie sera réalisée et les examens permettront de lever quelques mystères et de donner des réponses à la famille.

La famille avait donné l’alerte aux alentours de 21h30

Les derniers instants ont aussi été étudiés, car les caméras permettent de la retrouver à 19 heures à proximité d’un stade. Dans ce lieu, elle aurait réalisé un ultime appel téléphonique et sa famille donne l’alerte à 21h30. Victorine est certes majeure, mais des éléments précis ont sans doute permis aux enquêteurs de prendre cette disparition avec le plus grand sérieux. En effet, au vu des derniers propos de la jeune femme, elle rentrait chez elle lorsque sa disparition a été signalée.

Pourquoi n’est-elle pas rentrée ? A-t-elle fait une mauvaise rencontre en chemin ? De nombreuses questions sont en suspens, il faudra sans doute des réponses pour que la famille puisse faire leur deuil. Une conférence de presse a été donnée lundi en fin de soirée et la procureur avait notamment lancé un appel à toutes les personnes qui auraient des informations susceptibles de faire avancer cette affaire.