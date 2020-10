Vers un confinement à l’irlandaise en France ? Voici la piste peut-être envisagée par notre pays

Si certains pays ont pensé au reconfinement il y a de nombreuses semaines, Emmanuel Macron semble obligé de passer par cette éventualité. En effet, les lits sont de plus en plus pris d’assaut par les malades du Covid-19 et les moyens ne seront pas suffisants dans quelques jours si la situation s’aggrave. Il est donc important d’être vigilant, mais l’allocution du président pourrait envisager un confinement à l’irlandaise. Le mode sélectionné par nos voisins pourrait alors être mis en avant en France.

Qu’est-ce que le confinement à l’irlandaise ?

Depuis le 21 octobre, le confinement est de rigueur en Irlande, alors qu’il devrait être opérationnel pour notre pays dans les prochains jours s’il est validé par le président de la République. Il faut savoir que les méthodes proposées par le pays sont prises en compte avec rigueur puisque l’Irlande est le premier pays en Europe à avoir adopté ce confinement pour 6 semaines.

Les Irlandais peuvent donc sortir pour se rendre au travail et pour le sport s’ils restent dans un rayon de 5 kilomètres .

. Ils n’ont pas la possibilité de rencontrer des membres de leur famille et ils doivent impérativement rester chez eux.

Les commerces destinés aux loisirs sont fermés au même titre que les non alimentaires.

Les associations et les salles de sport ont fermé leurs portes.

Toutes les cérémonies religieuses sont organisées, mais à distance alors que pour les mariages, il faut moins de 25 personnes.

Envisagé par le gouvernement, à quoi ressemble le confinement "à l'irlandaise"?https://t.co/uPZVRQ5njw pic.twitter.com/MPa4cvfUDs — BFMTV (@BFMTV) October 28, 2020

Le télétravail est instauré et les entreprises qui ne peuvent pas opter pour ce mécanisme, ces sociétés peuvent alors ouvrir et accueillir les salariés. La vente à emporter est aussi proposée uniquement pour les bars et les restaurants.

Comment fonctionnent les écoles en Irlande ?

Le confinement à l’Irlandaise est un peu plus souple, il y a donc les écoles qui sont ouvertes, les enfants ainsi que les jeunes sont donc accueillis dans leurs établissements respectifs et toutes les précautions sont prises. Ce serait donc ce confinement à l’irlandaise qui serait proposé en France dès demain minuit si Emmanuel Macron opte pour cette mesure drastique. Lors de sa dernière interview, il avait précisé que face à l’épidémie qui gagnait du terrain, si le couvre-feu n’était pas suffisant, des mesures plus drastiques pourraient être instaurées.

Dans l'ensemble, les mesures ont été moins strictes que le premier confinement. Mais est-ce efficace ? https://t.co/QpkPSqwVmp — RMC (@RMCinfo) October 28, 2020

Ce sera peut-être le cas, mais il parle dans tous les cas pour annoncer les nouvelles mesures qui seront en vigueur en France très rapidement. À quelques semaines de Noël, les Français croisent les doigts pour que les réunions de famille ne soient pas évincées du calendrier.