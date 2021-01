En effet, ce changement est souvent dû au déclic d’arrêter de fumer définitivement. En tant que nouveaux dans le monde de la vape, quelques uns se questionnent beaucoup avant de sauter le pas.

Ils se demanderaient notamment s’il est possible avec la cigarette électronique de pouvoir vapoter sans aucune nicotine ingérée, afin de savoir si c’est une technique efficace pour arrêter définitivement de fumer.

La suite de l’article vous donnera toutes les réponses à vos questions.

Est-ce possible de vapoter sans nicotine ?

Le vapotage n’est pas sans risques, néanmoins, il reste amplement moins dangereux la cigarette traditionnelle bien garnie de tabac. L’un des plus gros problèmes qui pourraient survenir, lorsque l’on débute à vapoter sans nicotine toxique, concerne bien évidement les anciens fumeurs de cigarettes ordinaires.

Prendre l’habitude de vapoter sans nicotine et l’instaurer pourrait créer un sentiment d’insatisfaction et inciter au final à reprendre la cigarette. Le vapotage est clairement bien meilleur pour le corps que la cigarette ordinaire. Alors, le meilleur moyen serait d’y aller étape par étape en commençant par adopter le vapotage avec nicotine, puis au final, passer à un mode plus hardcore qui est sans nicotine.

Si vous ne faites pas partie des fumeurs et que vous ne faites pas partie des dépendants à la nicotine, mais que vous souhaitez toujours expérimenter par vous-même le vapotage sans nicotine, alors, dirigez-vous vers la cigarette électronique sans nicotine bien évidement, afin que vous ne tombiez pas dans la dépendance.

Cependant, il est important de savoir que la dépendance à la nicotine n’est pas intégralement physique, car il est bel et bien possible de développer une addiction mentale au vapotage sans nicotine. Prenons comme exemple certaines personnes qui développent, avec le temps, une dépendance à l’habitude d’inhaler et d’exhaler des nuages de vapeur.

C’est exactement la raison pour laquelle le vapotage est si pratique en tant que traitement pour les anciens fumeurs de nicotine. Il apaise leur besoin et donc, guérit la dépendance comportementale et mentale et par conséquent guérit aussi la dépendance physique.

Comment faire pour vapoter sans nicotine ?

Le vapotage est dans la plupart des cas, lié à la consommation de tabac, mais ce n’est pas le cas, car la nicotine n’est pas indispensable pour vapoter et nombreux sont ceux qui se penchent vers le vapotage sans elle.

Sur le marché, vous noterez que la plupart des liquides électroniques sont mis en vente avec une alternative sans nicotine. Si vous êtes motivé à limiter votre consommation de nicotine, il est conseillé de la diminuer graduellement, plutôt que de sauter directement à une cigarette électronique sans nicotine.

Si vous décidez d’arrêter de consommer la nicotine d’un coup sec, cela risquerait de déclencher en vous, bon nombre d’effets indésirables comme par exemple des migraines, de la sueur excessive et des nausées.

Vu que l’e-liquide est mis en vente avec plusieurs doses de nicotine possibles, essayez simplement de passer à une quantité raisonnable et inférieure chaque semaine, jusqu’à atteindre votre objectif.

Quels sont les avantages de la vape sans nicotine ?

Les amateurs de vapotage sans nicotine disent que :

Le liquide électronique a un meilleur goût que la cigarette traditionnelle ;

a un meilleur goût que la cigarette traditionnelle ; la vape sans nicotine présente plus de choix de saveurs ;

la vape cause moins de picotements qu’une cigarette ordinaire ;

le vape sans nicotine permet de créer des nuages de fumée sans matière toxique.

Cependant, les anciens fumeurs affirment qu’ils ressentent souvent une certaine nostalgie pour cette fameuse sensation de picotement et se rendent finalement compte qu’ils ne savourent pas vraiment le vapotage sans la nicotine et donc, finissent par se remettre à fumer de la nicotine, mais à petites doses.

Notre conclusion sur le vapotage sans nicotine

Si vous êtes une personne qui n’a jamais fumé et que vous avez décidé de vous lancer dans le vapotage sans nicotine, n’utilisez surtout pas de liquide électronique avec nicotine. Optez pour les liquides sans nicotine nommés «no-nics» car c’est la meilleure option. Vous pourrez donc savourer les mêmes saveurs que vos amis fumeurs, tout en restant nicotine-free. Cependant, si vous êtes asthmatique, évitez toute affaire en relation avec la vape.