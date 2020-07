Vache qui rit avec une date dépassée : les recommandations surprenantes de l’enseigne

Depuis quelques années, le monde de l’agroalimentaire tente de réduire le plus possible le gaspillage.

Les mesures sont alors prises en conséquence notamment pour éviter que les pertes soient considérables.

Certains consommateurs ont toutefois un réflexe, dès que la date est dépassée, le produit est périmé pour eux, ils les jettent donc à la poubelle. D’autres notamment pour certains produits laitiers comme les yaourts adoptent une autre stratégie. En effet, j’ai eu l’occasion de manger des yaourts 1 mois après la date de péremption et je n’ai jamais eu aucun problème. Cela dépend bien sûr des enseignes et de l’aspect du produit.

Quelles sont les recommandations du groupe Bel ?

Si vous avez des produits de la Vache qui rit dans votre réfrigérateur, regardez avec attention la date de péremption. Même si le produit est dit périmé puisque cette dernière est dépassée, vous pouvez tout de même déguster les fromages. Ce sont les déclarations faites par la marque qui incite alors les consommateurs à réduire le plus possible leurs déchets et à lutter efficacement contre le gaspillage. Quelques précisions s’imposent, la marque a décidé d’éclairer les lanternes de tous les adeptes de ce produit.

Si la DDM est dépassée, vous pouvez continuer à consommer les fromages sans être confronté à un éventuel risque .

. Il s’agit d’une date de durabilité minimale qui est obligatoire et elle est différente de la date de limite de consommation.

Si la DLC est dépassée, vous ne pouvez pas consommé le produit puisque le risque est réel.

Il faut donc clairement établir une différence entre la DDM et la DLC, mais la Vache qui rit peut aussi vous guider grâce à son étiquette.

Lorsque la DDM est dépassée, vous pouvez consommer le produit, mais il pourra perdre des qualités gustatives, vous aurez un goût moins prononcé par exemple. Vous ne serez toutefois pas la cible d’une intoxication alimentaire, d’effets secondaires comme un mal de ventre.

Signataire du #PacteDatesConsommation de @TooGoodToGo_Fr, Bel concrétise son engagement : sensibiliser les Français à la lutte contre le #gaspillagealimentaire, grâce à des informations pédagogiques sur 17 millions de boîtes de #LaVachequirit. 👇https://t.co/Hw6R96HWva — Bel Group (@belcorporate) June 25, 2020

Quelques facteurs à prendre en compte

Lorsque la DDM et la DLC ne sont pas dépassées, vous pouvez consommer vos fromages de la Vache qui rit sans aucune contrainte. Il y a toutefois des précautions à prendre lorsque la DDM est dépassée de quelques jours. Il faut regarder le packaging et notamment l’emballage du petit fromage, car si celui-ci n’est pas altéré, vous pouvez le déguster sans aucun problème. Par contre, si vous avez un doute concernant l’aspect, il est préférable d’oublier la consommation. Il faut également sentir le produit et si vous constatez que le goût n’est pas celui escompté, optez pour la poubelle. Le groupe est conscient que les consommateurs sont assez intelligents pour savoir si un produit peut être dégusté ou jeté. Il faut alors l’observer, le sentir puis le goûter éventuellement afin d’avoir une idée précise.

L’emballage des fromages est désormais très clair et vous n’aurez aucune difficulté pour réussir à identifier la date de péremption et la date de durabilité minimale. Bien sûr, les fromages doivent être conservés dans le réfrigérateur. Si vous les avez stockés dans un placard pendant plusieurs jours et que la DDM est dépassée, évitez de les consommer, car les produits laitiers n’apprécient pas la chaleur dans certains cas de figure. La Vache qui rit tente donc de lutter contre le gaspillage alimentaire, une mesure qui devrait plaire à de nombreux Français. Vous le savez désormais, si vous avez de la Vache qui rit dans votre réfrigérateur, vous pouvez clairement la manger.