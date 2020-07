Vacances d’été : les pays 7 pays à oublier pour vos congés, une carte simple et efficace !

Il y a des restrictions qu’il ne faut pas négliger, car certains pays sont fortement touchés par le coronavirus. Il suffit de regarder les dernières actualités pour comprendre qu’il y a à chaque fois des mesures de confinement.

Ces dernières visent à contenir l’épidémie du Covid-19 et elles ne concernent pas forcément toutes les régions. Sur la carte, il est important de préciser que l’accès est possible malgré le confinement dédié à la Catalogne et à la Galice. Le reste du pays est à votre disposition pour vos congés.

Faut-il partir à l’étranger pour les vacances d’été ?

Comme vous avez pu le constater, la carte proposée par l’Internaute est simple et efficace puisque vous avez des couleurs ainsi que des correspondances. Vous apprenez alors qu’il y a des accès autorisés, limités ou soumis à un dépistage. Si l’accès est refusé pour certaines nations, sachez qu’il y a des mesures d’isolement qu’il ne faut pas négliger. Vous serez alors mis à l’écart pendant 14 jours dans une zone sécurisée, cela est assez problématique si vous envisagez un séjour assez court.

Comme avait pu le préciser le gouvernement, la meilleure solution consiste à envisager des vacances d’été en France .

. Vous n’aurez pas de problèmes supplémentaires pour l’isolement, il faut seulement respecter les gestes barrières.

Toutes les régions sont ouvertes au tourisme, ce qui n’est pas le cas pour de nombreux pays en Europe et ailleurs.

Il est par exemple déconseillé de se rendre au Brésil ou aux États-Unis puisque ce sont deux pays très touchés par le coronavirus.

Vous pourrez normalement vous rendre au Japon, en Nouvelle-Zélande ou encore en Algérie, voire en Tunisie, mais il y a des restrictions pour l’Australie. En effet, le gouvernement a précisé qu’un confinement était valable pendant 6 semaines notamment pour Melbourne. La ville est donc frappée de plein fouet par une hausse considérable du nombre de cas. Le reste du pays est accessible pour vos vacances d’été.

Comment se renseigner pour les vacances d’été ?

Les mesures prises pour Melbourne ont été annoncées quelques heures avant la mise en place du confinement. Il faut alors se tenir au courant très régulièrement et même tous les jours au niveau des ambassades et des autorités sanitaires du pays. Seules ces dernières seront en mesure de vous proposer des informations fiables pour l’organisation de vos vacances d’été. Si vous avez un doute, tournez-vous vers les autorités françaises qui seront aussi en mesure de vous épauler pour vos congés. La meilleure solution serait de rester en France, certains ont d’ailleurs décidé de privilégier le camping-car pour savourer la nature.

Certes, les vacances d’été ont commencé le 4 juillet dernier, mais les Français sont un peu angoissés à l’idée de quitter le pays. En effet, certaines nations comme l’Espagne, l’Australie ou encore l’Allemagne ont mis en place un confinement local. D’ailleurs, Emmanuel Macron n’exclue pas un reconfinement général pour la France si la situation le demandait. Pour l’instant, ce n’est pas le cas, car l’épidémie semble sous contrôle, mais la vigilance est de mise. C’est pour cette raison qu’il faut porter un masque lorsque la distanciation sociale ne peut pas être respectée. Elle doit être d’un mètre au minimum. Utilisez du savon pour vous laver les mains ou du gel hydroalcoolique pour lutter contre la propagation du virus.