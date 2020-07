Vacances d’été tardives : la porte ouverte à de grosses fraudes ? Evitez ces annonces !

Le coronavirus est problématique cette année, car les Français hésitent à partir en vacances au cours de l’été. Il y a donc plusieurs possibilités qui sont envisagées, mais les locations à la dernière minute sont souvent prises d’assaut. Certaines personnes malveillantes ont décidé d’utiliser cette situation pour arnaquer les futurs vacanciers. C’est pour cette raison que la vigilance est de mise sur le Web surtout si vous optez pour une location 24 heures avant de partir. Prenez le temps de regarder tous les éléments mis en avant et vérifiez aussi que les logements existent.

Nous ne sommes pas les seuls à nous plaindre des fausses annonces en ligne sur les sites d'HomeAway, sans l'accord de leur véritable propriétaire, et alors qu'elles ont déjà été signalées par les victimes !@TrustpilotFR https://t.co/EC2uphfTDr #arnaque #victime #été #vacances — Attention arnaques sur Abritel/Homelidays (@VictimesD) July 20, 2020

Les vacances d’été 2020, une recrudescence d’arnaques ?

Autrefois, le mécanisme était bien rodé puisque les Français prenaient leurs vacances d’été d’une année à l’autre. Ils revenaient alors de leurs congés et parfois, ils pouvaient à nouveau réserver pour l’année suivante. Le coronavirus a changé la donne puisque désormais le stress, l’angoisse de la contamination et la peur du virus sont au rendez-vous. De ce fait, les vacances d’été à la dernière minute représentent une opportunité pour toutes les personnes qui mettent en place des arnaques, d’où l’intérêt d’être encore plus vigilant cette année.

ATTENTION🚫: quand vous partez en vacances en Espagne par exemple, faut pas tomber dans ces genre d’arnaque JAMAIS pic.twitter.com/15uCzHqzc2 — Hiba hbiba (@BourabaHiba) July 22, 2020

La situation est instable, il est difficile de savoir si le coronavirus sera au rendez-vous la semaine prochaine dans la région .

. Aujourd’hui, les indicateurs sont au beau fixe, ils peuvent plonger dans le rouge dans quelques jours.

Face à ce contexte problématique, les Français ont décidé de planifier des vacances d’été à la dernière minute.

Ce sont surtout les arnaques à la location qui sont identifiées, vous pensez réserver un beau logement et la réalité est bien différente.

Il faut donc être vigilant aux mails frauduleux, aux annonces déployées sur des sites que vous ne connaissez pas ou encore des plateformes qui viennent d’ouvrir leurs portes. La meilleure solution pour que les vacances d’été ne soient pas cauchemardesques consiste à opter pour des vacances d’été dans des lieux que vous connaissez. Évitez de partir à l’aventure et ne vous précipitez pas sur la première location, vous pourriez être déçu.

Sur la route des vacances, attention à l'arnaque "à l'irlandaise"https://t.co/YJDYDJ1kac Envoyé via @updayFR — M. SAKKA Amini (@MohamedSAKKAAmi) July 15, 2020

Quelques conseils pour vos vacances d’été

Comme les arnaques sont de plus en plus nombreuses, car les personnes malveillantes connaissent ce besoin de réserver au plus vite pour les congés de 2020. Il faut être certain que la maison existe, mais des escrocs n’hésitent pas à dévoiler une adresse qui n’est pas la leur, elle ne correspond pas à une location. Si vous vous rendez sur les lieux, vous pourrez constater que le logement est au rendez-vous et vous êtes en confiance pour réserver les vacances d’été. Par contre, lors de votre arrivée, vous constatez que les lieux sont habités et vous avez été la cible d’une arnaque.

De ce fait, si vous pouvez vous rendre sur place, n’hésitez pas à sonner pour savoir s’il y a des occupants et posez quelques questions aux voisins. Si vous n’êtes pas sur place, prenez des sites avec des locations qui sont accompagnées des avis des clients. Moins de 5, ce n’est pas suffisant. Prévoyez alors des professionnels qui ont fait l’objet d’une vérification et surtout si une location a plusieurs dizaines de commentaires, les vacances d’été seront peut-être agréables. Regardez aussi le prix et il ne faut pas verser plus de 30 % de l’acompte. Lorsque toutes les vérifications auront été faites, vous pourrez enfin partir pour août.