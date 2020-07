Vacances d’été : que vont faire Brigitte et Emmanuel Macron ? Nous avons la réponse !

L’été 2020 sera forcément différent de ceux des autres années. En raison de la pandémie de coronavirus, le tourisme a été fortement impacté. Alors même si un certain nombre de pays européens ont rouvert leurs frontières, que les hôtels et restaurants peuvent désormais accueillir des clients, des consignes claires ont été données aux Français. Dans la mesure du possible, ces derniers doivent privilégier des vacances dans l’Hexagone. Cela vaut pour tout le monde. Y compris pour le couple présidentiel.

Destination la grande bleue

A ceux qui se posaient des questions sur le lieu de vacances de Brigitte et Emmanuel Macron, la réponse a été trouvée. Après une escapade ensoleillée à la fin du mois de juin au Touquet à l’occasion du second tour des élections municipales, ces derniers vont poser leurs valises au Fort de Brégançon, fameux lieu de villégiature des présidents de la République. Un choix qui peut surprendre car le célèbre monument est fermé depuis plusieurs mois en raison de la pandémie de Covid-19. Et d’après nos confrères de Gala, le site ne rouvrira pas avant la fin du mois d’août.

Pour autant, c’est bien dans la majestueuse propriété de Bormes-les-Mimosas que le couple présidentiel devrait prendre des congés bien mérités. Les époux Macron devraient s’y rendre début août pour profiter de la quiétude varoise, loin de l’agitation parisienne. A noter que Brigitte et Emmanuel Macron ne devraient pas être seuls au cours de leur séjour puisque les enfants et petits-enfants de la Première Dame doivent également être présents.

Un couple comme les autres

Jouer les personnalités accessibles dans leur somptueuse propriété ? Très peu pour les époux Macron ! Lorsqu’ils sont au Fort de Brégançon, ces derniers prennent le soin de découvrir les communes aux alentours et d’aller à la rencontre des habitants de Bormes-les-Mimosas. Ainsi, quelques mois avant le confinement, en décembre 2019, Brigitte et Emmanuel Macron s’étaient rendus dans une confiserie locale où ils avaient fait leurs emplettes en toute quiétude, au milieu de badauds ébahis par cette scène assez surréaliste.

Et lorsqu’il ne s’adonne pas aux visites, le couple présidentiel n’a pas le temps de s’ennuyer. Le Fort de Brégançon, lieu d’un certain nombre de fantasmes, ne manque pas de pièces et d’endroits dans lesquels il fait bon se détendre et se reposer. Parmi ceux-ci, citons notamment la piscine intérieure, totalement à l’abri des regards, ou encore la chambre conjugale avec une vue magnifique sur la Méditerranée.

Loisirs estivaux

Les vacances sont souvent l’occasion de s’adonner à des activités qu’il est compliqué de pratiquer le reste de l’année, faute de temps. Brigitte Macron peut ainsi réfléchir à la décoration intérieure de sa résidence secondaire, elle qui s’est évertuée à moderniser le Fort-de-Brégançon. Quant à Emmanuel Macron, entre deux dossiers, il ne manquera pas de dévorer quelques classiques de la littérature. Tout comme sa femme, le président de la République a la passion des Belles Lettres. Le repos est de mise avant une rentrée qui promet d’être chargée.