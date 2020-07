Vacances d’été : contre le coronavirus, la meilleure solution, c’est le camping-car ?

Les Français ont hésité pendant de longues semaines notamment pour savoir s’ils devaient ou non partir en vacances d’été.

Certains hébergements sont alors mis de côté par certains touristes alors que d’autres connaissent un franc succès.

En effet, il suffit de regarder avec précision le marché du camping-car ou des caravanes pour constater que les déplacements de ce genre seront très prisés.

Ptdrrr on est où là ? Les gens ils arrivent avec un énorme camping-car et 3 gros pick-up 😭😭😭 pic.twitter.com/n8nb61keug — Haidao 🇩🇰🤠 (@slaxlmck) July 4, 2020

Pourquoi le camping-car est-il efficace ?

Pour vos vacances d’été, il est inutile de rester au même endroit, car le camping-car vous offre forcément une bonne dose de liberté. Vous serez en mesure de voyager dans différentes régions françaises et même à l’étranger. Si vous ne possédez pas un permis poids lourd, adoptez un camping-car traditionnel avec un PTAC qui ne dépasse pas 3500 kilos. Si vous choisissez une caravane, le poids est le même, mais n’oubliez pas de prendre en compte votre voiture.

C'est les #grandesvacances ! 😍

Vous souhaitez partir en vacances avec votre #camping-car cette année ? C'est l'idéal pour voyager à son rythme. ⛱ Prenez la route en toute #sécurité avec l’#assurance camping-car 👇https://t.co/dWHhswPsbn pic.twitter.com/HoJmwfLhJ6 — Groupama Méditerranée (@GroupamaMed) July 4, 2020

Le camping-car vous permet de renouer avec la nature, l’isolement et la liberté, vous pouvez donc voyager tranquillement .

. Contre le coronavirus, la distanciation sociale est primordiale, ce moyen de locomotion vous met donc à l’abri.

Il ne faut pas oublier que vous pouvez stationner sur des aires spéciales, mais il faudra les repérer en amont.

La France n’est pas aussi bien équipée que d’autres pays dans ce domaine.

Pour ces vacances d’été, le camping-car est donc le grand gagnant, les ventes ne cessent d’atteindre les sommets depuis le début de la crise sanitaire. Ceux qui avaient déjà un tel moyen de locomotion dans leur garage ou une caravane auront réellement fait des économies. En effet, les prix peuvent s’envoler en fonction de la demande. Le marché de l’occasion peut être intéressant, mais ne vous précipitez pas et ne choisissez pas le premier camping-car en mesure de croiser votre regard. Privilégiez forcément les versions les plus sympathiques, modernes et récentes. Regardez les éventuelles réparations qui ont été faites ainsi que le nombre de kilomètres.

J’ai beaucoup trop envie de louer un camping-car et faire le tour de France pendant les vacances — Lolo (@loic_koehler) July 1, 2020

Des spécialistes sont à votre disposition sur Internet si vous souhaitez être accompagné lors de votre achat. Le marché du neuf est aussi possible, il faut compter en moyenne 40 000 euros pour un tel investissement.

Le camping-car pour les vacances d’été, mais en location

Vous n’avez clairement pas le budget pour acheter un camping-car neuf ou d’occasion pour les vacances d’été. Certes, vous avez regardé la rentabilité sur le long terme, mais vous avez forcément besoin d’un peu plus de temps surtout si vous êtes un novice dans ce domaine. La meilleure solution consiste à envisager la location d’un camping-car, elle est souvent facturée moins de 100 euros par jour avec tout le confort et des équipements sympathiques sont au rendez-vous.

Soyez aussi vigilant, car le camping-car le plus moderne sera beaucoup plus facile à conduire qu’un modèle ancien à cause de la direction assistée. Il y a toutefois un élément qui ne change pas pour les deux univers : le gabarit. De ce fait, si vous êtes habitué à une petite berline, il faudra quelques minutes pour maîtriser pleinement cet engin. Soyez vigilant aux virages surtout si les routes sont étroites et n’oubliez pas de regarder la hauteur. Cette dernière est primordiale pour les parkings en France, car ils sont nombreux à refuser l’accès à un camping-car.