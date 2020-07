Vacances d’été en Mayenne : une situation très inquiétante avec une vulnérabilité élevée

Alors que la France a décidé de rendre le masque obligatoire dès la semaine prochaine dans tous les lieux clos, nous apprenons que le niveau d’alerte a été rehaussé pour la Mayenne.

Le département est désormais considéré avec une vulnérabilité élevée, cela montre que l’épidémie du coronavirus est clairement présente. C’est le préfet Jean-Francis Treffel qui a partagé cette information qui est donc préoccupante pour tous les résidents. Les déclarations de l’Agence régionale de la Santé précisent que le seuil d’alerte est inquiétant.

Le taux de positivité est de 5.6 % pour la Mayenne

Bien sûr, il est impossible d’envisager des vacances d’été en Mayenne puisque la situation ne le permet pas. Plusieurs données sont à prendre en compte, les prochains jours seront sans doute déterminants pour cette épidémie. En effet, il y a 50 cas pour 100 000 habitants, les spécialistes mentionnent un taux de positivité de 5.6 % et surtout il y a 7 clusters qui sont à l’étude.

Le Covid échappe au contrôle en Mayenne. 50 cas pour 1000 habitants, la cote d'alerte est franchie. Pur produit d'une cacophonie des tests et de la gestion d'un cluster. Fermeture des labos le dimanche 12, le mardi 14 juillet, 8j pour lancer les dépistages sans mesure d'isolement — Dr. Jean Paul FAURE (@FAUREJEANPAUL5) July 16, 2020

Le seul département concerné par cette vulnérabilité élevée, c’est la Mayenne .

. Toutefois, la Guyane est également sous surveillance, car la situation pourrait rapidement dégénérer.

N’oublions pas que la situation est préoccupante, car le coronavirus peut se propager très rapidement.

La Mayenne affiche donc un niveau d’inquiétudes important alors que les cas ont été multipliés par deux à Marseille et un regain est aussi observé à Paris.

De ce fait, les autorités compétentes ont décidé de procéder à un dépistage massif. Ce sont près de 3700 tests qui ont été réalisés dans les différents centres. Le but est d’isoler au plus vite les malades et d’éviter forcément que le coronavirus ne se propage à l’ensemble de la Mayenne. Une autre donnée ne doit pas être négligée concernant le port du masque. Ce dernier sera obligatoire dans plusieurs zones en Mayenne. Le préfet a annoncé qu’un décret avait été mis en place pour tous les établissements qui reçoivent du public. De ce fait, tous les habitants sont invités à prendre un masque dans ces conditions et cela prend effet aujourd’hui.

🇫🇷 ALERTE INFO – Le port du #masque va devenir obligatoire dans les lieux publics clos en #Mayenne "sans attendre" le 1er août suite à la demande du gouvernement au préfet. (AFP) #masques #masquesObligatoires #COVID__19 #COVID19 — Conflits (@Conflits_FR) July 16, 2020

Les propos d’Olivier Véran pour la Mayenne

Depuis le début de la crise sanitaire en mars dernier, la situation à Mayenne est suivie de très près. En effet, si la métropole a eu l’occasion de se sortir de cette phase aiguë, ce n’est pas le cas de Mayenne puisque la situation aurait tendance à s’aggraver selon les diverses informations relayées sur le Web. Selon les autorités compétentes, ce sont près de 382 cas positifs qui ont été identifiés, cela montre que le contexte mérite la plus grande attention, d’où l’intérêt d’oublier les vacances d’été à la Mayenne.

🇫🇷FLASH – La Mayenne passe en "vulnérabilité élevée". Le taux de positivité des tests est de 7,25%, le taux d'incidence est de 50,7 cas pour 100000 habitants. Le cluster de #coronavirus n'est plus maîtrisé, #Veran parle d'une situation "problématique". (médias)#COVID__19 #COVID19 — Conflits (@Conflits_FR) July 16, 2020

La situation en Mayenne est problématique aujourd’hui avec ce qu’on appelle une incidence, c’est-à-dire un taux de patients positifs par rapport à la population qui est supérieur à la moyenne nationale.

Ce sont les propos du ministre de la Santé, Olivier Véran qui est intervenu sur France Inter ce jeudi 16 juillet. Il a également révélé que la situation devenait préoccupante dans les hôpitaux de Paris puisque des cas sont de plus en plus identifiés. Les appels à SOS Médecins et au SAMU concernent le coronavirus. Il est alors important de rappeler que les gestes barrières sont indispensables, le port du masque a même été rendu obligatoire dès la semaine prochaine pour tous les lieux clos en France. Jean Castex a fait cette annonce lors de la présentation de sa politique générale devant le Sénat.