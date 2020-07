Vacances d’été : ces dates ne sont pas les meilleures pour partir en août !

Vous avez enfin pu mettre la main sur une réservation digne de ce nom que ce soit à la mer, la montagne ou à la campagne. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de Bison Futé notamment pour découvrir au plus vite les prévisions lors des prochains jours. Cela vous permettra notamment de programmer vos départs en vacances avec la plus grande sérénité. Vous pourriez même opter pour des nationales qui sont moins chargées.

Vous êtes prêt à partir, mais il faut désormais organiser votre voyage.

Si certains pendant le confinement estimaient que les congés seraient relégués aux oubliettes dans les prochaines semaines, ce n’est désormais plus le cas.

En effet, les réservations en France sont tout à fait possibles, mais la principale problématique concerne désormais les dates.

Certaines sont clairement à bannir de votre agenda notamment pour les départs.

Evitez de partir en vacances à ces dates

Les embouteillages seront forcément au rendez-vous avec plus ou moins de vigueur en fonction des départements. Une étude réalisée par Caradisiac qui utilise aussi les données de Bison Futé montre que certaines journées sont à reléguer aux oubliettes. Privilégiez un départ le lendemain ou la veille si cela est possible afin de réduire l’impact désastreux des embouteillages.

Pour l’ensemble de la France, vous devez bannir le 11 Juillet, mais également le 1er et le 8 août 2020 .

. Ces dates sont dédiées aux départs, mais pour le retour, il faudra oublier le 22 et le 29 août.

Si vous habitez en Ile de France, soyez vigilant au 4 juillet puisque les embouteillages seront forcément au rendez-vous.

Les vacanciers seront largement présents sur les routes à cause de la fête nationale qui est proposée un mardi cette année.

Comme les Français n’ont pas pu profiter des ponts de mai, il y a de grandes chances pour que le 14 juillet soit utilisé pour les retours.

la tendance sera également rouge pour le 18 et le 25 juillet.

Grâce à ces informations, il sera sans doute un peu plus facile d’organiser vos vacances d’été. Pour les retours, ce sont surtout le 22 et le 29 août qui sont cités, mais le calme pourrait être au Rendezvous lors du 15 août.

Renseignez-vous sur les tendances avant de partir

Si certains optent immédiatement pour les autoroutes, sachez qu’elles seront prises d’assaut par les vacanciers. Au lieu de vous retrouver dans les embouteillages et la pollution, il peut être judicieux de vous concentrer sur les routes départementales et les nationales. Celles-ci sont moins chargées même s’il y a certes du monde, vous pourrez tout de même rouler ou profiter toutefois des environs. En effet, les aires sur les autoroutes ne sont pas toujours très accueillantes et à cause de la crise sanitaire, si vous souhaitez fuir les Français et les touristes en général, vous devrez préparer un itinéraire en amont en adoptant bien sûr les itinéraires rythmés par la nature.

Cette année, les vacances d’été seront plus complexes, mais il faut savoir que les conditions peuvent évoluer au fil des semaines notamment à cause du virus. C’est pour cette raison qu’il est préférable de vérifier régulièrement via les applications dédiées les tendances pour les routes. Renseignez-vous également du côté des autorités compétentes pour connaître les règles sanitaires à respecter le plus possible. N’oubliez pas non plus de prévoir des masques pour ces vacances d’été, car ils seront vos meilleurs amis pour ne pas être contaminé et le gel hydroalcoolique sera lui aussi de la partie. Vous êtes désormais prêt pour savourer ces congés, profitez et bonnes vacances !

Vous pourrez désormais organiser votre voyage en conséquence tout en évitant ces dates insupportables. Grâce à ce petit planning, vous pourriez sans doute profiter pleinement de vos vacances d’été tout en fuyant bien sûr les embouteillages qui sont souvent problématiques et insupportables. Afin d’éviter de perdre du temps, nous vous conseillons forcément de prévoir les itinéraires avec la plus grande précision en évitant les zones pointées du doigt.