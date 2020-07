Vacances d’été à 100 km sans les plages : quel est le plan d’Emmanuel Macron ? Radicale et pas très rassurant !

Les vacances d'été sont au cœur des préoccupations de beaucoup de français. Vont-ils pouvoir partir ? Si oui, seront-ils limités à la France et à 100km autour de chez eux ? Les touristes étrangers vont-ils pouvoir séjourner en France ? On vous dit tout.

Le coronavirus est un coup dur, notamment pour tous les organismes dont l’activité est liée au tourisme ou à la restauration qui sont actuellement toujours fermées.

Afin d’aider le secteur en perdition, le Gouvernement a annoncé ce dimanche 24 mai qu’il allait procéder à l’exonération des cotisations sociales des entreprises de la filière à hauteur de 3 milliards d’euros.

Bien que cela aide certaines entreprises à repartir sur de bonnes bases, ce ne sera pas suffisant pour toutes les sauver.

De nombreux chefs d’entreprises vont devoir ou ont déjà mis la clé sous la porte.

De plus, cela alourdi la dette déjà conséquente de l’Etat et la ramène à plus de 115% du PIB comme nous l’apprend Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes Publics.

Le Gouvernement d’Emmanuel Macron mise sur les français pour relancer le tourisme en France !

Les aides ne suffiront pas, l’Etat mise donc tout sur les français eux-mêmes pour relancer l’économie touristique du pays. Ainsi, les dernières déclarations d’Emmanuel Macron, d’Edouard Philippe et d’Elisabeth Borne, les français sont incités à réserver d’ores et déjà leurs vacances mais ne pourront partir qu’en France.

« La relance se fera avec du tourisme français donc il va y avoir des propositions qui vont être faites aux Français pour découvrir la France et consommer français » a assuré le président confédéral de l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie).

De plus, le Gouvernement a trouvé un accord avec les acteurs du tourisme pour qu’ils assurent le remboursement à leurs clients si ceux-ci ne peuvent finalement pas partir en vacances à cause du coronavirus.

Les acteurs du tourisme français rembourseront les voyageurs s’ils ne peuvent pas voyager en raison du coronavirus

« Les acteurs du tourisme, de l’hôtellerie se sont engagés à faire en sorte qu’ils soient intégralement remboursés dans l’hypothèse où l’évolution de l’épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances » s’est engagé le Premier Ministre Edouard Philippe.

En effet, de nouvelles peuvent être imposées prochainement, rendant impossible le départ en vacances de certains français. Ce sera notamment le cas si la règle des 100km continue finalement d’être appliquée lors des vacances d’été.

On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir avant de réserver ses vacances dans l’une de nos belles régions françaises.

Limitation des 100km et vacances d’été : qu’en est-il vraiment ?

Comme on vient de vous le dire, les vacanciers sont invités à réserver leur séjour en France, même s’ils ne sont pas sûrs de pouvoir aller plus loin que 100km autour de chez eux. Même si la crainte de la population est justifiée, des propos encourageants ont été tenus par les membres du Gouvernement.

Les départements classés « verts » seront sûrement débarrassés de cette limitation des 100km pour les vacances d’été. Cela est plus incertain pour les départements classés « rouges » dans lesquels le coronavirus est encore trop présent.

Le Gouvernement d’Emmanuel Macron va se prononcer cette semaine pour annoncer aux français s’ils auront le droit ou non d’aller en vacances à plus de 100km de leur domicile.

Plages et campings : vont-ils rouvrir pour les vacances d’été ?

Il faut savoir que certaines plages sont d’ores et déjà ouvertes au public. Vous trouverez certainement une liste complètement sur Internet mais on peut vous dire que les Hauts-de-France, le Calvados, l’Ille-et-Vilaine ainsi que la Nouvelle-Aquitaine ont décidé de rouvrir la plupart de leurs plages !

Cependant, des règles sanitaires strictes doivent être respectées actuellement. Voici les principales mesures à suivre :

Plages accessibles pour les habitants vivants à 100km aux alentours

Les activités de type bronzette et pique-nique sont interdites. Seules les activités plus sportives sont autorisées (nage, balade, surf, jogging…).

Les gestes barrière sont de rigueur et la distance de 1 mètre entre chaque personne doit être respectée

En cas de non-respect des règles imposées, vous êtes exposés à une amende de 135 euros.

Concernant les campings, nous avons dédié un article à ce sujet. En résumé, les campings sont prêts à rouvrir et à proposer de vraies vacances aux français. Ils ont déjà travaillé sur les mesures de sécurité pour éviter la propagation du virus. Les campings ont l’avantage d’être en plein air et de proposer des hébergements dédiés à une famille.

Vous pouvez également amener votre propre tente ou voyager en camping-car. Il est cependant recommandé de bien lire les conditions d’annulation et d’attendre par sécurité les déclarations finales du Gouvernement concernant les vacances d’été.

Le cas des hôtels, bars et restaurants

Les hôtels, bars et restaurants sont dans une situation plus que délicate et leur avenir sera scellé cette semaine. Ouvriront-ils à nouveau ou pas ? Ce qui est sûr, c’est que les établissements installés dans les départements « rouges » ne vont pas recommencer leur activité de sitôt.

Pour les aider, le Ministre de l’Action et des Comptes publics a déclaré ce vendredi 22 mai que les charges des entreprises de l’hôtellerie-restaurant employant moins de 250 salariés seront annulées entre mars et juin.

Vacances d’été : est-ce que les touristes étrangers vont pouvoir passer leurs vacances en France ?

Une mesure tracasse en ce moment les français : les touristes étrangers seraient acceptés sur le territoire français pour les vacances alors que les français eux-mêmes ne peuvent pas sortir du pays.

Les Français ne doivent pas "envisager des vacances à l'étranger" selon Élisabeth Bornehttps://t.co/GsD6beQKLP pic.twitter.com/NUjwmUQRTA — franceinfo (@franceinfo) May 24, 2020

En résumé, voici ce que prévoit l’Etat Français concernant les touristes étrangers :

Vacanciers hors espace européen : interdiction de venir en vacances en France, hors exception

: interdiction de venir en vacances en France, hors exception Vacanciers de l’Union Européenne : frontières non fermées mais restrictions de circulation. Ils devront avoir une attestation de déplacement international ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne présentent pas de symptômes du coronavirus.

: frontières non fermées mais restrictions de circulation. Ils devront avoir une attestation de déplacement international ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne présentent pas de symptômes du coronavirus. Vacanciers européens venant d’un pays où les autorités ont décidé de mettre en place une mesure de « quatorzaine » pour les voyageurs entrant sur leur territoire : une « quatorzaine » volontaire sera demandée.

: une « quatorzaine » volontaire sera demandée. Vacanciers espagnols arrivants par voie aérienne et voyageurs en provenance du Royaume-Uni : une quarantaine volontaire sera demandée.

Les touristes étrangers pourront donc bien venir passer leurs vacances en France, à condition de respecter les conditions décrites ci-dessus.

Vacances d’été 2020 : de nombreux français ne pourront pas partir

Rappelons à juste titre que de nombreuses familles ne sont d’ordinaire pas en capacité de partir en vacances. Cette année avec le coronavirus, cela risque d’être encore plus compliqué, même pour les classes sociales les plus aisées.

Les séjours en France ne sont pas les moins chers comparés à d’autres pays comme la Tunisie ou l’Espagne. Tout le monde ne sera surement pas en mesure de profiter de séjours reposants dans notre beau pays, même si on en aurait bien besoin…

Même si l’Etat fait tout pour relancer le tourisme français, on ne sait pas si cela sera suffisant pour relancer l’économie du secteur.

La fin du mois de Mai sera donc très importante pour Emmanuel Macron, car il doit se frotter au monde du tourisme notamment pour satisfaire les Français et tous les professionnels. Le 28 Mai est donc une date primordiale puisque les annonces seront proposées à 16 heures et vous serez enfin si vous pourrez vous prélasser sur cette plage.