Vacances d’été : la carte est orange et même rouge pour certains départements !

C’est forcément l’un des plus gros problèmes pour les départs en vacances, car les embouteillages sont de plus en plus conséquents au fil des semaines.

Si le week-end du 14 juillet a été pris d’assaut, il est désormais l’heure de revenir alors que d’autres prennent la poudre d’escampette.

Vous le savez, les juilletistes s’apprêtent à retourner chez eux alors que les aoûtiens pourront profiter du soleil dès le week-end prochain. Nous avons regardé les conditions de circulation évoquées par Bison Futé et les prévisions ne sont pas forcément réjouissantes.

Quelles sont les conditions de circulation ?

Les vacances d’été seront au rendez-vous pour de nombreux Français lors du prochain week-end. Si certains ont opté pour un départ dimanche afin d’éviter les embouteillages, d’autres n’auront pas le choix et partiront vendredi ou samedi, mais ce n’est pas forcément une grande idée.

La carte pour ce vendredi 24 juillet est orange, les départements seront alors pris d’assaut pour les départs en vacances .

. Les retours seront beaucoup plus simple dans la moitié nord puisque les conditions seront classiques.

Les retours seront difficiles ce vendredi pour la moitié sud notamment dans le sud du pays et au sud-est.

Les conditions de circulation sont annoncées comme difficiles, soyez alors vigilant, prenez éventuellement des nationales ou encore faites plusieurs pauses. Les vacances d’été sont toujours problématiques lors du départ, mais si vous optez pour le samedi, la situation sera encore plus conséquente. Bison Futé annonce une condition de circulation très difficile pour l’ensemble de la France qui est alors totalement rouge. Tous les départements seront concernés par les départs en vacances.

Pour les retours, ce seront surtout les zones au sud et au nord-est qui seront les plus difficiles. N’hésitez pas à reporter votre départ si vous le pouvez, c’est d’ailleurs pour cette raison que certains professionnels acceptent des vacances le dimanche. Si auparavant, les Français partaient uniquement le samedi, ce n’est désormais plus le cas, car ils peuvent aussi boucler les valises le vendredi.

Les routes des vacances s'annoncent calmes ce dimanche, Bison Futé voit vert dans le sens des départs et des retours pic.twitter.com/b1IH8YRTfY — BFMTV (@BFMTV) July 19, 2020

Les départements seront verts pour ce dimanche

Si vous partez ou revenez de vos vacances d’été, vous pourrez enfin souffler puisque les départements seront verts. Généralement à cette période de l’année, Bison Futé peut annoncer des conditions de circulation extrêmement difficiles, mais ce ne sera pas le cas pour 2020. Ce sont bien sûr des prévisions qui vous aident à planifier plus ou moins votre départ en vacances. Il faudra prendre son mal en patience et visez uniquement l’objectif à savoir des séjours sympathiques dans la ville de votre choix. N’hésitez pas à réaliser une pause toutes les deux heures et même à opter pour une sieste de 15 minutes une fois ou deux fois dans la journée pour les trajets les plus longs.

Privilégiez les départs en vacances le dimanche ainsi qu’en dehors des heures les plus chaudes. Certains n’hésitent pas à prendre la route au cours de la nuit afin de profiter de la fraîcheur, mais tout le monde n’aime pas rouler dans la pénombre. Vous êtes désormais prêt pour profiter pleinement de votre séjour, alors bonnes vacances et soyez prudents ! Par contre, n’oubliez pas le port du masque dans les lieux clos, le gel hydroalcoolique ainsi que la distanciation sociale. Les gestes barrières sont aussi valables sur les aires d’autoroute.