Vacances d’été : le résumé de tout ce qu’il faut savoir avant de réserver ! Toutes les informations !

Le 28 mai, Edouard Philippe a rassuré tous les français en leur prouvant que la situation s’améliorait. Il leur a également assuré qu’ils pouvaient réserver leurs vacances d’été sans aucun risque, même si certains restent frileux à l’idée de partir.

Les nouvelles principales qu’il a révélé au sujet concernant les vacances :

les français peuvent d’ores et déjà réserver leurs vacances en France métropolitaine et dans les outre-mers

les plages et espaces verts sont de nouveau accessibles

les campings, les auberges, les hôtels et autres hébergements de vacances ont recommencé les réservations dans les zones vertes

les trains et avions accueillent les voyageurs à condition de respecter les règles sanitaires établies

les restaurants, bars, parcs d’attraction, zoos et piscines rouvrent petit à petit

Vacances d’été : quel accès aux espaces de loisir ?

Concernant les loisirs, c’est un peu plus complexe et rien n’a vraiment rouvert en zone orange (région parisienne notamment). En France, seules quelques piscines sont accessibles, vous pouvez d’ailleurs trouver la liste sur Internet.

Les parcs d’attraction et zoo ne sont pas tous ouverts actuellement, voici les dates des espaces les plus fréquentés :

Zoo de Beauval : accessible depuis le 2 juin

Zoo de la Palmyre : ouvert depuis le 2 juin

Zoo de la Flèche : déjà ouvert depuis le 20 mai

Disneyland Paris : situé en région parisienne, le parc de Mickey Mouse est encore fermé. Il pourra surement rouvrir à partir du 22 juin pour la 3ème phase du déconfinement mais aucune date n’est encore donnée.

Puy du fou : ouvre ce jeudi 11 juin (c’est aujourd’hui le grand jour)

Parc Astérix : rouvre le 15 juin

Walibi : de nouveau accessible à partir du 20 juin

Vulcania : réouverture prévue pour le 1er juillet

Si vous comptiez aller dans un parc d’attraction, mieux vaut vérifier qu’il sera ouvert pour la date que vous avez choisie. Cependant, les réservations ont explosé, vous pouvez donc réserver en avance pour être certain d’avoir votre place.

Vacances d’été : le camping fortement plébiscité

Concernant les hébergements, les français semblent plus rassurés dans les campings. En effet, les hôtels n’enregistrent pas encore de très bons taux de réservation même s’ils se remplissent petit à petit. Les voyageurs ont peur d’être trop nombreux dans des espaces trop confinés.

Le camping a donc l’avantage de leur permettre de passer des vacances d’été en plein air. Chaque hébergement de plein air est bien nettoyé (au même titre qu’une chambre d’hôtel), les personnes peuvent se balader dehors sans craindre de devoir passer proche de quelqu’un et les piscines sont en majeure partie rouvertes.

Les séjours en camping sont déjà très appréciés par les français d’ordinaire. Avec le coronavirus, les hébergements de plein air rencontrent encore plus de succès, ce qui est une bonne nouvelle pour les acteurs du secteur.

En voyageant en camping, vous êtes libre de votre programme. Vous pouvez tout à fait manger sur la terrasse de votre mobil-home le midi et partir au restaurant le soir. Les restaurants sont d’ailleurs rouverts ! Il faudra cependant prendre un masque au cas où on vous oblige à en mettre un avant de manger et au moment de payer. Les tables sont normalement espacées de 1 mètre et le personnel sera forcément masqué pour respecter les mesures d’hygiène.

Vacances d’été : que faut-il savoir au niveau des transports ?

Pour la sécurité de tous, nous nous assurons que chacun porte un masque en gare et dans les trains 👇#EnTrainTousResponsables pic.twitter.com/6wTZJ6lx0h — SNCF (@SNCF) June 8, 2020

Pour les moyens de transport, Air France s’est mis aux normes pour assurer les voyages en avion, notamment pour les vacanciers à destination des outre-mers. La SNCF, quant à elle, a repris un rythme plus soutenu de train et TGV mais il semblerait qu’elle ait supprimé des trains…

En tous cas, elle communique sur le port du masque obligatoire en gare et dans les trains. Certains internautes ont d’ailleurs demandé à ce que le personnel de la SNCF fournisse des masques pour ceux qui n’en ont pas.

La voiture reste donc privilégiée pour les vacances en France métropolitaine et l’avion sera préféré pour les voyages plus « long courrier ».

Vacances d’été : peut-on réserver des vacances hors France ?

Enfin, vient la question des voyages en dehors de l’hexagone. Les départements d’outre-mer seront bien accessibles et l’Etat nous l’a bien dit. Mais qu’en est-il des pays européens et hors UE ?

Sachez que l’Europe a voté et que la plupart des pays de l’espace Schengen rouvrent leurs frontières dès le 15 juin ! L’Italie permet déjà aux touristes de venir dans le pays. Vous pouvez donc réserver vos vacances d’été sans crainte dans les pays comme l’Espagne (dès juillet), la Grèce, le Portugal ou encore la Crête. Le cas de l’Angleterre est bien entendu particulier et beaucoup plus flou car il y aura un isolement obligatoire.

Les vacances hors UE ne sont pas encore certaines et l’Etat français souhaite limiter les risques. Nous en saurons plus en juillet mais ce seront donc des vacances de dernières minutes si vous n’avez pas encore réservé.