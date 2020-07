Vacances d’été : partir ce samedi est très déconseillé, voici une explication claire !

Si vous avez l’intention de planifier vos vacances d’été à la dernière minute, oubliez forcément ce week-end puisque les conditions de circulation ne seront absolument pas réjouissantes.

Les Français semblent avoir décidé de réserver assez rapidement au cas où la situation pourrait à nouveau dégénérer.

De ce fait, les prévisions de Bison Futé ne sont pas très sympathiques dans certaines régions.

Un record pour la fréquentation des autoroutes est clairement attendu entre le 18 et le 19 juillet, ce qui pourrait gâcher vos congés.

De plus, si vous avez l’intention de vous arrêter dans des aires d’autoroute, vous aurez un véritable casse-tête à suivre pour respecter les conditions sanitaires.

Les vacances d’été commenceront très fort pour ce premier week-end

Les enfants sont désormais en vacances puisqu’ils claqueront la porte de leur école ce vendredi 3 juillet. Les parents ont donc réservé massivement pour ce premier week-end et au vu des statistiques annoncées selon l’Internaute, il y a de grandes chances pour qu’un record de fréquentation soit à l’ordre du jour. Il faut noter que le contexte est particulier, les Français ont donc pour la plupart quelques craintes par rapport au coronavirus. Toutefois, l’été 2020 sera très différent des années précédentes, les autorités compétentes espèrent que le monde du tourisme ne sera pas trop impacté.

Bison Futé annonce donc des bouchons assez conséquents pour le premier week-end et tous ceux avant le 14 juillet .

. Certains Français auront tendance à profiter de ce grand pont pour partir en vacances d’été.

Pour ce vendredi 3 juillet, vous aurez la couleur orange au niveau national et rouge pour l’Île-de-France.

Il ne faudra pas prendre l’A13 entre 15/16 h, l’A10 entre 14 et 20 h et l’A7 entre 15 et 20 h.

Pour ce samedi, ce sera orange pour les départs au niveau national.

Pensez à traverser la capitale avant 9 heures afin d’éviter les embouteillages les plus conséquents puisque les vacances d’été commenceront surtout au cours de cette journée du samedi. En effet, les enfants seront réellement en vacances.

Evitez certaines autoroutes

C’est donc clairement une mauvaise idée de partir ce vendredi ou ce samedi puisque les prévisions de Bison Futé ne sont pas vertes. Toutefois, si vous ne pouvez pas faire autrement, il y a des horaires à envisager comme c’est le cas pour le vendredi. Ces tranches correspondent à une affluence plus ou moins importante, vous pourrez ainsi organiser votre départ en vacances en fonction de ces horaires. Bien sûr, si vous avez une route assez longue à parcourir, il n’est pas toujours possible de partir en fin de journée.

Entre 5 et 16 h, vous devrez éviter le péage de Saint Arnoult sur l’autoroute A10. Si vous avez l’intention de prendre l’autoroute A31, il faudra privilégier entre 12 et 14 h, cela vous permettra de profiter d’une affluence un peu moins conséquente. Pour l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Marseille, la situation pourrait aussi être complexe dès 11 h et jusqu’à 16 h, la situation peut toutefois s’améliorer ou s’aggraver, cela dépend des conditions de circulation de la journée.

Pour l’autoroute A9 au niveau d’Orange et Montpellier, vous devrez envisager un départ en dehors de cette tranche : 10 à 17 h. Si vous avez l’intention de revenir ce dimanche de vos vacances d’été, les voyants seront au vert, cela vous permettra de profiter d’une route totalement dégagée et ce sera aussi le cas pour les départs. Vous devez bien sûr prévoir vos vacances pour éviter les embouteillages, car ils peuvent être insupportables surtout si vous avez des animaux de compagnie et des enfants.