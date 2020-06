CHOC – Vacances d’été : Emmanuel Macron pourrait fortement décevoir !

Les français se rappelleront longtemps leur année 2020 à cause du coronavirus ainsi que de leurs vacances à l'étranger qu'ils ont dû annuler… Aujourd'hui, tout le monde se demande si les français vont être limités à 100km en France pour leurs vacances !

Selon les dernières déclarations d’Edouard Philippe, les français pourront tout de même partir en vacances.

Cependant, ce sera surement possible uniquement sur le territoire français et peut-être seulement dans une limitation de 100km.

Des vacances d’été à seulement 100km de chez nous, en France ?

Si plusieurs articles et personnages politiques évoquent la possibilité de partir à l’étranger dans quelques pays limitrophes de la France, mieux vaut ne pas tenter l’expérience.

Vous pourriez voir vos derniers espoirs de vacances s’envoler si vos billets annulés.

« Je crains qu’il ne soit pas raisonnable d’imaginer voyager loin à l’étranger très vite » avait déclaré le Premier Ministre. De plus, on ne sait toujours pas si « le transport aérien pourra reprendre dans de bonnes conditions rapidement ».

Ce qui certain c’est que les vols seront extrêmement limités pendant tout l’été 2020, surtout si la distance des 100km est maintenue. On peut s’attendre à ce que cette mesure soit reconduite pour cet hiver. Au niveau des transports, les français devront privilégier le train, les bus et leur voiture personnelle s’ils en ont une.

Vacances d’été limitées à la France : quel impact sur le tourisme français ?

Edouard Philippe encourage donc la population à organiser leurs congés d’été mais en restant dans l’hexagone. Il insiste aussi sur le fait de fréquenter les restaurants, bars et lieux de patrimoine dès que ceux-ci seront rouverts.

On comprend bien qu’il incite les français à dynamiser de nouveau le tourisme local, voire très local s’ils doivent uniquement partir en vacances à 100km de chez eux.

Même s’il est clair que les chiffres seront très mauvais car les vacanciers français ne peuvent pas à eux seuls combler le déficit, c’est toujours mieux que si le tourisme était à 0. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que ce ne sont pas tous les français qui auront la chance de partir se prélasser en vacances, bien au contraire.

Vacances d’été : beaucoup de français ne pourront pas partir même pour des vacances à 100km de chez eux

La majeure partie de la population ne pourra pas partir pour plusieurs raisons, même pour des vacances à 100km de leur logement :

Vacances déjà réservées mais reportées par les organismes de tourisme.

Ces derniers ne remboursent pas toujours et réservent le même séjour pour l’année prochaine. Le budget alloué aux vacances 2020 est donc déjà avancé pour 2021 mais les familles ne peuvent pas se permettre de remettre d’argent pour les vacances 2020.

Reprise du travail pendant l'été sans pose de congés possible

Pas de budget pour des vacances, même hors covid

Vacances d’été : Emmanuel Macron dit vouloir aider les familles modestes

Comme chaque année, la question des vacances pour les familles modestes revient sur la table. Beaucoup de français n’ont pas la chance de partir l’été et encore moins avec l’impact du coronavirus ! Cela concerne notamment les ouvriers qui sont plus de la moitié à ne pas partir en vacances. Les cadres, quant à eux, partent généralement pendant l’été.

Selon les chiffres 2019, 82% des cadres peuvent s’offrir un séjour contre 47% des ouvriers. On n’imagine pas les chiffres 2020 avec les répercussions du coronavirus…

Pourtant, Emmanuel Macron se dit prêt à aider les familles dans le besoin pour l’organisation de séjours dans notre pays. Les membres du Gouvernement travaillent actuellement sur un plan social de vacances mais on ne sait toujours pas si on aura le droit de partir à plus de 100km autour de nous.

Au final, on ne connaît pas du tout les mesures qu’ils vont prendre et sur quoi ils travaillent exactement. Vont-ils vraiment faire une action concrète en faveur des familles modestes ? Vont-ils nous laisser partir à plus de 100km de chez nous ? C’est à voir.

Vacances d’été : des chèques vacances distribués par les régions

La reprise du #tourisme se fondera sur le tourisme national.

➡️ Les Français peuvent réserver leurs vacances en 🇫🇷 pour s’oxygéner cet été et redécouvrir les trésors de notre pays ! Merci aux fédérations pros qui se sont engagées à rembourser en cas d’annulation liée au #covid19. https://t.co/XLR4DJjWeR — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) May 14, 2020

Dernièrement, le secrétaire d’Etat au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a dévoilé une action concrète. Il a expliqué que les régions (soutenues par l’Etat) allaient « mettre en place des chèques vacances tourisme pour cet été », valables en France. Ce sont dons les régions qui décideront elles-mêmes à qui elles distribueront ces fameux chèque vacances.

Est-ce donc vraiment une solution équitable ? Pour Jean-Baptiste Lemoyne, oui car « certaines [régions ndlr] veulent mettre l’accent sur des publics modestes. D’autres veulent également encourager celles et ceux qui ont été en première et deuxième lignes ».

La véritable action du Gouvernement d’Emmanuel Macron reste tout de même très floue et nous attendons de voir leur proposition finale pour aider les français les plus défavorisés face aux vacances d’été. Vivement début juin pour en savoir plus et pour connaître le fin mot de l’histoire des vacances à 100km !

Vacances d’été : vacances pas chères à 100km de chez vous grâce à cette nouvelle plateforme de tourisme !

En attendant, une nouvelle plateforme sociale de tourisme vient de voir le jour à l’initiative de François Sabatino, président d’Appart’ City. Le collectif « Retrouvons-nous en France » réunit sept entreprises qui veulent aider les français à partir dans notre beau pays en leur offrant des offres promotionnelles. Il travaille main dans la main avec l’association Vacances et Familles qui, depuis des années, œuvre pour offrir la chance aux moins favorisés de partir en vacances.

Si le projet aide les familles françaises, elle permet également de soutenir financièrement tous les établissements touristiques qui vont rouvrir : hôtels, campings, restaurants…

« On n’a pas pour prétention de relancer le tourisme en France. […] Mais ça pourrait être un vrai levier de redémarrage, qui pourrait aussi perdurer ensuite. » a expliqué François Sabatino.

Vacances d’été : des offres avantageuses seront disponibles à partir de juin

Vous pourrez découvrir toutes les offres à partir de début juin sur le site retrouvonsnousenfrance.fr, qu’elle soit votre situation financière. Les français modestes seront néanmoins favorisés grâce au partenariat avec l’association Vacances et Familles.

Retrouvons-nous en France s’associe à Vacances et Familles !

L'objectif ? Faire partir au moins 100 familles françaises en vacances : https://t.co/RBc3KmaBep. pic.twitter.com/TD9wk1pGJl — Retrouvons-nous en France (@Retrouvons_fr) May 22, 2020

En ce sens, les entreprises partenaires ont également versé 40 000€ pour financier les vacances de 100 familles pendant 15 jours. La population va également faire un geste solidaire car un pourcentage de chaque réservation effectuée sur la plateforme sera reversé au profit de l’association.

Une belle idée même si on est limités à 100km, n’est-ce pas ?

Officiellement en vacances d’été si pas de changement ! Pas de reprise avant septembre pour moi 🙃 — anaïs (@acucchi22) May 28, 2020

Vous devez donc vous préparer aux prochaines annonces, car seront-elles à la hauteur de vos attentes ? Difficile notamment de se prononcer, mais certains Français ont tendance à paniquer à l’idée d’avoir une limite de 100 km à ne pas dépasser. Avant de prendre des décisions, il est préférable de prendre son mal en patience. Certains sont toutefois déjà en vacances.

Edouard Philippe a finalement supprimé la limite des 100 km, c’est donc une bonne nouvelle, car les Français pourront alors se déplacer où ils souhaitent sans forcément être contraints de respecter une telle zone. Toutefois, il y a sans doute de très belles choses à découvrir autour de votre domicile.