Vacances d’été : il vaut mieux louer un camping-car, voici la raison

Les Français veulent s’éloigner les uns des autres pour ces vacances d’été et le camping-car s’avère être le plus réjouissant. Vous aurez alors la possibilité de voyager en toute tranquillité sans être inquiet pour le coronavirus. Il y a toutefois deux options qui sont disponibles et la location semble être beaucoup plus réjouissante si vous avez un profil classique. Les couples avec des enfants par exemple qui ont des animaux de compagnie rencontreront immédiatement des problèmes pour la réservation, car les chiens de grande taille ne sont pas souvent acceptés.

Le camping-car, le nouveau mode d’hébergement des vacances d’été

Pour le mois de Juillet et même pour août, vous avez l’occasion de voyager avec un camping-car, mais l’achat demande un investissement conséquent sur le marché du neuf. Vous devrez débourser aux alentours de 50 000 euros pour une version traditionnelle avec 3 ou 4 couchages. Bien sûr, si vous avez le permis poids lourd, vous pourrez acquérir les modèles les plus imposants avec une longueur de 7 mètres au minimum et dans ce cas de figure, l’investissement sera colossal, aux alentours de 100 000 euros avec tous les équipements.

Avec la crise sanitaire et économique, les vendeurs peuvent vous proposer des prix intéressants avec des options qui deviennent gratuites .

. Vous aurez par exemple des packs facturés généralement 2000 euros qui passent à un euro, cela dépend des concessionnaires et des vendeurs bien sûr.

Si vous avez l’intention d’utiliser votre camping-car pour deux ou trois semaines au cours des vacances d’été, il faudra près de 10 ans pour le rentabiliser.

L’achat ne doit pas être réalisé sur un coup de tête, car il y a de grandes chances pour que vous le regrettiez plus tard. Il sera possible de louer vous-même votre camping-car grâce à des plateformes qui mettent en relation les particuliers. Il faudra alors le louer tout au long de l’année pour que cet investissement ne soit pas inutile.

Testez la location pour découvrir le camping-car

Si vous aviez l’habitude de loger pendant les vacances d’été dans une villa avec une piscine, ce mode d’hébergement pourrait rapidement vous déstabiliser. Il est alors préférable de tester le camping-car avec la location et généralement, il faut prévoir moins de 100 euros la journée en fonction des options choisies. Toutefois, si vous avez des animaux de compagnie, soyez vigilant et renseignez-vous bien en amont pour savoir si les chiens sont acceptés, car ce n’est pas toujours le cas. Des professionnels proposent alors ces locations qui sont très abordables et vous aurez à payer moins de 1000 euros pour une dizaine de jours par exemple. A contrario, des particuliers proposent comme nous avons pu le préciser des locations pour rentabiliser leurs achats et des sites sont spécialisés dans ce secteur.

Vous pouvez alors opter pour un prix un peu plus faible, mais les bailleurs sont parfois un peu plus exigeants et dans ce cas de figure, le gabarit de l’animal peut représenter un problème de taille. J’ai eu l’occasion de chercher un camping-car alors que j’ai deux chiens et par rapport à mon budget, je n’ai malheureusement pas pu trouver la perle rare, car si un animal est accepté avec un petit gabarit, deux ne sont pas autorisés par exemple. Il ne faut pas oublier que le camping-car a la cote ces dernières semaines à cause du coronavirus, vous n’aurez pas forcément un choix conséquent. Les premières locations les plus réjouissantes ont été rapidement prises d’assaut.