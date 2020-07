Vacances d’été : la France bascule dans le rouge, soyez vigilants !

Les Français veulent partir en vacances d’été au plus vite, car ils ne veulent pas se retrouver totalement coincés à cause d’un éventuel confinement.

De ce fait, ils sont nombreux à valider leurs congés pour le mois de juillet et notamment les trois premières semaines.

Le pic pour le week-end du 14 juillet était assez fort avec 955 kilomètres de bouchons, il faudra attendre quelques jours pour savoir s’il sera battu.

Toutefois, la tendance s’annonce orange et surtout très rouge selon les indications de Bison Futé.

Une circulation déjà difficile vendredi pour tout le pays

Depuis quelques années, les Français ont pris l’habitude de partir le vendredi ou le dimanche, car le samedi est souvent rythmé par des embouteillages conséquents. Toutefois, vous n’êtes pas le seul à adopter cette solution, d’où l’intérêt de revoir peut-être votre planning. La meilleure solution consiste à partir le dimanche, car vous aurez du vert pour les départs, mais également les retours sur l’ensemble du pays.

Alors que les retours seront verts ce vendredi, les départs seront oranges avec une circulation difficile sur l’ensemble du pays .

. Si vous optez pour un départ pour le samedi, la circulation sera très difficile pour l’intégralité de la France que vous souhaitiez partir du nord ou du sud.

Les retours seront majoritairement intéressants, mais à l’ouest, il y aura déjà quelques difficultés puisque des Français commencent à retourner chez eux.

Le 19 juillet sera beaucoup plus calme dans les deux sens.

Pendant certaines vacances d’été, Bison Futé avait pu annoncer une circulation extrêmement difficile avec du noir dans des zones spécifiques. Cela ne semble pas être encore le cas, mais il ne faut pas oublier que le temps n’est pas miraculeux. Dans la moitié nord, le temps est assez maussade avec beaucoup de vent du nord et même d’ouest, ce qui rafraîchit forcément l’atmosphère. Dans le sud de la France, le mercure est toutefois un peu plus réjouissant avec des mercures qui dépassent aisément les 30 degrés. Il ne faut pas oublier que les Français en 2020 ont massivement sélectionné la France pour leurs vacances d’été.

Quel temps pour le week-end du 18 juillet ?

Les routes commencent à être rythmées par de nombreuses voitures, mais la météo est-elle au moins clémente ? Les matinées seront assez fraîches avec notamment moins de 15 degrés pour la moitié nord et environ 20 degrés pour le sud. Ce sera le même scénario pour le dimanche, il y aura même des pluies à l’ouest. Il faudra alors prévoir quelques vêtements un peu plus chauds, le réveil sera sans doute très frais surtout si vous décidez d’opter pour des vacances d’été en Bretagne. L’après-midi sera un peu plus sympathique pour ceux qui seront à l’Océan ou à la Méditerranée.

En effet, la barre des 30 degrés sera dépassée, il sera nécessaire de prévoir la crème solaire, un parasol, un chapeau et même un vêtement pour les plus jeunes comme un t-shirt. Certains optent pour une tente anti-UV qui permet par exemple de lutter contre les rayons du soleil qui sont clairement néfastes. Le soleil devrait envelopper toute la France ce samedi 18 juillet, mais sur les routes, vous aurez forcément chaud. Si vous n’avez pas la climatisation, pensez à faire des pauses toutes les deux heures et n’oubliez pas de porter un masque dans les aires d’autoroutes.

Pour dimanche, la situation sera légèrement identique avec quelques pluies à l’ouest. Les départs en vacances d’été se préparent et le week-end du 18 juillet sera déterminant. Les journées passent très vite et nous sommes bientôt en août. Généralement, les routes sont un peu plus calmes sauf pour les deux premières semaines. Toutefois, avec le retour assez léger du coronavirus en France, certains vont-ils partir le mois prochain ?