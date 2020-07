Vacances d’été : une très mauvaise nouvelle vient d’annoncer Emmanuel Macron ! (Choc total)

Édit : le gouvernement est focalisé pour l’instant sur le remaniement puisque le chef de l’État a décidé d’élire un nouveau Premier ministre à savoir Jean Castex.

Les propos relayés dans la presse de ce vendredi pourraient finalement évoluer dans les prochains jours, car vous pourrez l’apprendre dans cet article, Emmanuel Macron prévoit une allocution sans doute à la télévision. La journée du 6 juillet est aussi primordiale puisque les ministres seront remplacés entre 17 et 20 heures.

Pour l’instant, Jean Castex effectue plusieurs visites notamment pour rencontrer les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. En ce qui concerne les secrétaires d’État, ils seront nommés dans les prochains jours.

Avec ces nouvelles nominations, il faudra prendre connaissance des futures mesures du ministre des Transports, mais également du tourisme.

Pour l’instant, la situation ne change pas, mais Jean-Baptiste Lemoyne pourrait ne pas rester dans ce gouvernement. Apparemment, il ne fait pas partie des personnes envisagées pour la suite du mandat du président de la République, la réponse sera bientôt donnée.

Édit : Emmanuel Macron vous donne rendez-vous le 14 juillet prochain pour une nouvelle allocution, ce sera ensuite autour de Jean Castex d’évoquer la politique générale du gouvernement. Vous pourrez peut-être en apprendre un peu plus sur les vacances d’été. Dans tous les cas, le confinement n’est pas exclu, car le président souhaite envisager toutes les possibilités pour ne pas être pris au dépourvu. Il y a de grandes chances pour que le reconfinement soit possible si une hausse considérable du nombre de cas est identifiée, mais ce n’est pas le cas pour l’instant. Vous pouvez donc apparemment profiter de votre séjour.

Édit : Si certains ont l’intention de partir en Espagne, sachez que les vacances ne sont pas annulées pour autant. Les régions touristiques sont toujours à votre disposition, vous pouvez alors vous déplacer comme vous le souhaitez en évitant bien sûr la Catalogne et la Galice. Si vous avez l’intention de partir dans les prochaines semaines, renseignez-vous auprès des autorités compétentes pour connaître l’évolution de la situation. Si le nombre de cas redescend, il y a de grandes chances pour que le confinement soit levé, mais il a été mis en place par mesure de précautions.

Si vous souhaitez tout de même annuler vos vacances d’été en Espagne, lisez avec la plus grande précision toutes les petites lignes afin d’éviter une mauvaise surprise. Dans la plupart des cas, c’est un avoir qui sera proposé et il aura une validité de 18 mois à compter de la date d’annulation. Certains professionnels du tourisme proposent des remboursements, mais d’autres appliquent des frais, ce qui peut être problématique, car vous perdrez finalement de l’argent. En ce qui concerne la France, les derniers éléments ne sont pas forcément alarmants même si bien sûr les propos du président de la République ont été assez décevants, car les Français pensaient vraiment que la crise était derrière eux.

Vous avez réservé votre billet pour vos vacances d’été et vous pensiez à ce stade que l’épidémie était derrière vous. Malheureusement, la situation est clairement différente puisque la maladie reprend des forces dans certains pays qui sont lourdement touchés. Plusieurs nations ont procédé à un reconfinement de certaines zones comme l’Allemagne, l’Espagne ou encore le Maroc. Dans ces conditions, les vacances d’été peuvent être compromises alors que le mois de juillet vient de commencer. Bien sûr, Emmanuel Macron a été interrogé sur le sujet et les nouvelles ne sont pas forcément bonnes puisqu’il n’exclut pas un reconfinement.

Un deuxième confinement en France peut être envisagé

Les dernières allocutions avaient été quelque peu rassurantes pour les Français qui voulaient partir en vacances cet été. Avec ses déclarations dans la presse vendredi dernier, l’inquiétude peut grandir et la situation devient finalement préoccupante. En effet, il a tenu à rappeler que notre pays n’était pas sorti de la crise sanitaire et que le coronavirus est toujours au rendez-vous. Il estime que seule la phase la plus aiguë est terminée.

Pour Emmanuel Macron, la France vient d’entamer un nouveau cycle, celui de la surveillance.

Une campagne de prévention devrait alors rythmer les vacances d’été des Français qui doivent absolument redoubler d’efforts.

Ce sont les territoires ultramarins qui sont les plus problématiques, car la situation semble être complexe à gérer avec une recrudescence des cas.

Le président de la République estime qu’il faut tout entreprendre pour éviter un second confinement, mais il ne faut pas l’exclure si la situation le demande.

Emmanuel Macron n’a toutefois pas toutes les réponses, il ne sait pas si les Français doivent s’attendre une circulation du virus beaucoup plus active.

Le chef de l’État qui a décidé de se séparer d’Édouard Philippe n’a donc pas été rassurant à ce sujet, car il n’exclut pas le reconfinement, mais il ne connaît pas la suite. Il ne faut pas oublier que le virus est instable et il peut circuler très rapidement du jour au lendemain en fonction du nombre de patients. C’est pour cette raison que la surveillance est accrue.

À vos attestations ! ➡️ #EmmanuelMacron n'exclut pas un #reconfinement général… Mais pas de panique, il promet que le gouverneMENT se prépare "à tout" !👌 Nous voilà rassurés, ce n'était pas comme s'ils avaient géré cette crise #COVIDー19 d'une manière plus que désastreuse ! https://t.co/Q2C51ySrMX — La Révoltée 🤜💥🤛 (@RevolteRevoltee) July 2, 2020

Emmanuel Macron prépare la France à tout

Les vacances d’été pourraient être reléguées aux oubliettes si le coronavirus revenait dans différentes régions. Ce serait bien sûr le scénario le pire, car si vous êtes dans un autre département et que le confinement est validé, comment réagir ? Certes, il ne faut pas envisager le pire, mais Emmanuel Macron souhaite être prudent et il ne veut pas mettre de côté certains scénarios. Il préfère être prudent puisque la situation peut finalement dégénérer assez rapidement comme ce fut le cas en Espagne. Le pays qui est très prisé pour les vacances d’été a procédé à un reconfinement de la Galice et de la Catalogne au cours du week-end. Cela sera sans doute très néfaste pour l’économie.

Si la France venait à être à nouveau touchée par le coronavirus, tout le pays serait-il confiné ? Il est impossible de répondre, mais le président se focalise sur tous les scénarios. En fonction des clusters et des personnes contaminées, une région ou un département pourrait être confiné, cela permettrait à l’économie de ne pas être totalement à l’arrêt. Malheureusement, nous ne connaissons pas grand-chose du Covid-19 et les seules protections que nous avons, ce sont le respect de la distanciation sociale, le port du masque et la désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique.