Vacances en France : pourquoi les français se tournent vers le camping-car cet été ?

Le Gouvernement Français a très vite rassuré les citoyens : les vacances d’été ne seront pas sacrifiées. Au contraire, après une telle récession économique, il est d’autant plus important que les secteurs du tourisme, de la restauration ou de la culture puissent se refaire quelque peu.

Les français pourront partir en vacances

Cette décision annoncée a rassuré énormément de personnes qui s’étaient persuadées qu’elles devraient travailler tout l’été sans profiter du soleil et des températures estivales. Mais l’annonce de l’autorisation de partir en vacances a apporté son nouveau lot d’angoisses, à commencer par celle évite du COVID-19.

Difficile pour certains d’entre vous de réserver un hôtel ou un camping alors que le gouvernement appelle au même moment à la prudence. Si certaines rumeurs affirment qu’Emmanuel Macron souhaite mettre fin à l’état d’urgence sanitaire au mois de juillet (il parlera d’ailleurs aux français ce dimanche), il est pour le moment en rigueur.

Vous êtes nombreux à préférer la prudence aux vacances et vous savez que ces congés seront particuliers du fait de la situation exceptionnelle que connait le pays actuellement.

Le camping-car : une solution évidente

Les chiffres donnés par plusieurs études montrent que les français ont réservé bien plus pour les hôtels et campings que pour des appartements individuels, pourtant plus pratiques en cette période (pour respecter la distanciation sociale et les gestes barrières).

Vous êtes aussi seulement 8% a souhaité partir à l’étranger. Les pays limitrophes les plus prisés des français comme l’Espagne ont énormément souffert de l’épidémie de COVID-19 et traînent ainsi une réputation qui ne donne pas spécialement envie de s’y rendre.

Il s’agira pour eux (comme pour nous, lorsque le moment sera venu) de mettre tout en place pour assurer la sécurité des visiteurs et booster le nombre de touristes.

Les français se sont en tout cas tournés vers une solution qui paraît évidente : le camping-car.

Des vacances particulières pour les français

Le camping-car n’a jamais eu une côte absolue en France. Si vous êtes plusieurs milliers à aimer utiliser ces véhicules bien pratiques pour profiter de vos vacances, vous êtes bien plus nombreux à préférer le confort d’hôtels ou de camping pour vous reposer au mieux pendant vos jours de congé.

Pourtant, avec l’épidémie de COVID-19 qui a touché les pays du monde entier, dont la France, la praticité du véhicule revient en force.

Comme la plupart des citoyens passeront leurs vacances en France, quoi de mieux qu’une maison sur roues pour profiter des superbes régions que compte notre si beau pays ?

D’après France 3 Hauts-de-France, à Saint-Nicolas, près d’Arras, le responsable d’un magasin annonce qu’il en vend plus de dix par semaine, et pas uniquement (loin de là) à des connaisseurs ou passionnés. Les chiffres de vente ont explosé, signe que les français voient dans le camping-car un moyen parfait pour profiter au mieux des vacances, en famille ou entre amis, sans se mettre en danger.

La limite des 100km a été levée

A la fin du confinement, le 11 mai, les français devaient cependant respecter une règle jugée contraignante pour beaucoup d’entre eux : il était impossible (sauf urgence ou excuse professionnelle) de faire plus de 100 km (à vol d’oiseau).

Mais cette interdiction a été levée et il est désormais possible de visiter l’entièreté du pays sans risquer une amende salée de 135 euros. Le camping-car s’impose d’autant plus comme le choix parfait : il offre un certain confort et surtout, il vous permet de voyager partout.

Surtout, dès l’achat du véhicule, vous pouvez prévoir vos vacances comme vous le désirez. Cela enlève en effet une angoisse liée aux réservations. Comme nous ignorons de quoi demain sera fait, certains d’entre vous refusent de réserver des hôtels ou avions, dans la crainte de voir ses réservations annulées.

Le camping-car offre une réelle liberté puisque vous décidez de tout : du jour du départ, comme de l’horaire notamment. Vous n’avez plus à vous soucier pour trouver un endroit pour dormir puisque le camping-car devient votre habitation le temps du voyage.

Étant donné les chiffres de ventes, vous n’avez trouvé que des avantages et vous serez surement nombreux cet été à sillonner les routes du pays, à la recherche des trésors et merveilles qu’il renferme. Un moyen intéressant de découvrir encore plus la France, elle qui est si riche en paysages superbes.