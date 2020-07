Vacances d’été : voici où se trouvent les stations essence les moins chères !

Et si les vacances de l’été 2020 se passaient en France ? Il y a encore quelques mois, beaucoup auraient balayé cette question d’un revers de la main et auraient rétorqué que, pour eux, c’était totalement inconcevable. Les congés d’été se prennent ou à l’étranger ou ne se prennent pas. Oui mais voilà, le coronavirus est passé par là et avec lui, les plans des vacanciers s’en trouvaient totalement bousculés. Le gouvernement s’est montré assez clair sur le sujet et il s’agit donc, dans la mesure du possible, de rester dans l’Hexagone.

Ce constat fait, il faut donc choisir son lieu de villégiature. Parmi les endroits qui attirent, il y a évidemment la Côte d’Azur et la Corse. De manière plus générale, le sud de la France est une valeur sûre même si la région Occitanie doit actuellement faire face à un fort pic de chaleur. Du côté de la Côte Atlantique, les touristes ont le choix, entre les longues plages de Gironde, le calme de la Vendée ou encore le charme de la Bretagne. Outre le littoral, il est également possible de s’évader dans les terres ou à la montagne, à condition toutefois d’être prudent lorsque l’on sait que les massifs peuvent être particulièrement dangereux.

De l’essence à prix d’or

Évidemment, le moyen de transport le plus pratique lorsque l’on passe ses vacances en France et que l’on souhaite arpenter ses beaux paysages, c’est la voiture. Mais qui dit voiture dit essence et gare donc aux mauvaises surprises. Heureusement, comme le montre nos confrères de Capital, le magazine Autoplus a eu la bonne idée de répertorier les 100 stations-service les moins chères du littoral.

Avant toute chose, les bonnes nouvelles sont de mise. Cette année, le litre de gazole devrait tomber à 1 240 euros alors qu’il était à 1 418 euros l’an dernier. Du côté du SP95-E10, il faudra compter en moyenne 1 335 euros sur la période juillet-août.

Les stations essence à privilégier

Suivant les régions, il existe des stations essence où les prix défient toute concurrence. Du côté du secteur de la Mer du Nord / Manche, le gazole le moins cher (1 195 euros le litre) se trouve au Leclerc de Fécamp. Pour SP95-E10, ce sera aux E.Leclerc se trouvant à Trouville-sur-Mer et Deauville (1 279 euros le litre). Vers la façade Atlantique, direction le Super U des Sables d’Olonne pour trouver le gazole le moins onéreux (1 180 euros), tandis que le SP95-E10 se trouve au Super U de la Tranche-sur-Mer (1 279 euros).

Enfin, pour les inconditionnels de la Méditerranée, il est conseillé de se rendre au magasin E. Leclerc de Marseille pour trouver le gazole le moins cher (1 192 euros) mais également le SP95-E10 le plus avantageux (1 274 euros). Les touristes qui passent leurs vacances sur le littoral français savent donc ce qu’ils doivent désormais faire s’ils veulent prendre leurs congés d’été à prix doux.