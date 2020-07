Vacances d’été : vers un reconfinement en France ? La situation est préoccupante

Ce serait forcément le drame, mais le reconfinement peut-il être validé à 100 % ? Dans son entretien, Emmanuel Macron a précisé qu’il ne fallait rien exclure, mais la France pourrait opter pour un reconfinement partiel en fonction de la situation. Le bilan est toutefois préoccupant, les frontières en Grèce sont de nouveau fermées, l’Espagne a opté pour le confinement pour une zone précise au même titre que l’Allemagne il y a quelques jours. En Angleterre, les pubs ont ouvert leurs portes, mais la situation a rapidement dégénéré. Alors que les touristes envisageaient un peu de repos pour ces vacances d’été, cela pourrait ne pas se produire.

Pourquoi la situation a-t-elle dérapé ?

Les vacances d’été pour la France se profilent à l’horizon, les autoroutes devraient être prises d’assaut jusqu’au 14 juillet. Un pic d’affluence pourrait même être observé selon les prévisions des professionnels. Toutefois, en parallèle, une mauvaise nouvelle s’invite au programme, car ce sont près de 300 000 personnes en Espagne qui ont été reconfinées. Cela concerne deux régions à savoir la Catalogne et la Galice. Cela pourrait d’ailleurs être problématique pour les vacances d’été puisque le pays est très touristique au même titre que le Portugal.

La situation n’est pas meilleure pour la Grèce et si vous avez réservé un billet pour vos vacances d’été, pensez à vous renseigner le plus possible .

. Le pays se focalise sur le tourisme notamment en juillet et an août pour tenter de survivre, mais en 2020, cela sera assez problématique.

Les frontières sont désormais fermées avec la Serbie puisque le nombre de cas ne cesse de grimper ces derniers jours.

Le Maroc se retrouve aussi dans une situation particulièrement difficile, il a été décidé de fermer les frontières.

Pour les États-Unis, la tendance est aussi à la hausse pour les nouveaux cas.

Le coronavirus est toujours d’actualité et il ne faut absolument pas le négliger. Respectez les gestes barrières et surtout la distanciation sociale. Pour l’instant, Emmanuel Macron n’a pas envisagé un reconfinement même de certaines régions, mais au vu de la situation dans d’autres pays, faut-il s’attendre à une telle éventualité ?

🇲🇦 ALERTE INFO – Le #Maroc reconfine la ville de #Safi et ses 300 000 habitants après un record de cas de #coronavirus (698), plus forte hausse depuis mars. Un mega cluster a été découvert dans une usine de la ville. (autorités) #COVID19 #reconfinement #Afrique — Conflits (@Conflits_FR) July 5, 2020

Des scènes qui sont inquiétantes dans d’autres pays

Certains estiment que la France pourrait être finalement frappée par une seconde vague à cause d’autres pays. Le phénomène serait alors accentué avec les vacances d’été ainsi que les touristes puisque certaines frontières sont tout de même ouvertes. Dans les pubs anglais, la situation a réellement dégénéré puisque les scènes d’embrassade ont été multiples et surtout, les habitants ont pris d’assaut tous les établissements sans que la distanciation sociale ne soit respectée. Il ne faut pas oublier que le pays a été l’un des plus touchés par le Covid 19 et que la guerre contre celui-ci n’est pas gagnée.

🇫🇷 FLASH – #Macron n'exclut pas un #reconfinement général en France, même si "l'objectif est de tout faire pour l'éviter". Le président assume ne pas tout savoir sur le #virus, mais promet que le gouvernement se prépare "à tout". (La Montagne) #COVIDー19 #coronavirus — Conflits (@Conflits_FR) July 2, 2020

L’OMS tente d’alerter la population du monde entier notamment en précisant que le coronavirus était toujours au rendez-vous et qu’il fallait redoubler d’efforts. Alors que les confinements sont de nouveau envisagés pour certains pays, des Français ont la crainte de vivre la même chose en France. Comme le président de la République a pu le dire, il ne faut absolument rien exclure. L’OMS estime que les pays doivent prendre conscience que la situation est particulièrement grave et les chiffres sont là pour le prouver. Pour la France, l’épidémie est au plus bas et il n’y a pas une flambée, mais plusieurs clusters ont été identifiés depuis le déconfinement.