Vacances d’été : le coronavirus ne facilitera pas les réservations pour ces pays

C’est décidé, vous avez pris des vacances pour cet été et vous cherchez désormais une destination qui pourra bien vous accueillir. Certaines sont assez intéressantes comme l’Italie ou encore l’Espagne, elles sont proches de la France et les conditions ne sont pas mises en place. Vous pouvez alors passer les frontières en avion ou en voiture sans devoir subir des mises en quatorzaine. D’autres par contre souhaitent se préserver le plus possible afin d’éviter que le virus ne se propage, c’est pour cette raison que vous devez réfléchir avant d’envisager une réservation dans ces pays.

Trois pays qui rendront vos vacances d’été difficiles

Nous vous rappelons qu’il est judicieux de se renseigner auprès des autorités compétentes pour identifier les dernières conditions à respecter. En effet, le coronavirus est une maladie qui évolue rapidement, il faut parfois réagir au plus vite pour éviter la propagation. De ce fait, ce qui est valable aujourd’hui, ne le sera pas forcément demain et l’inverse est aussi au rendez-vous. Il est important de noter qu’une mise en quarantaine est possible, elle peut être de 14 jours dans les cas les pires ou de 72 heures seulement.

Dès votre arrivée en Grande-Bretagne et en Irlande, vous devrez respecter une mise à l’écart de 14 jours.

Cet isolement est donc assez important et il est effectif jusqu’à la fin du mois de Juin au minimum.

N’hésitez pas à vous renseigner, car des changements sont possibles, la mise en quatorzaine peut alors évoluer, être supprimée ou encore être prolongée.

Pour Malte, les conditions sont aussi drastiques surtout si vous venez de Paris.

L’isolement est au rendez-vous jusqu’au 1er Juillet et il faut se renseigner impérativement pour savoir si un prolongement est prévu.

Ce sont donc les trois destinations les plus problématiques pour les vacances d’été, mais la situation peut clairement évoluer dans le bon sens. Dans ces trois cas de figure, vous avez un isolement de 14 jours, mais d’autres destinations peuvent procéder avec des tests.

Un test obligatoire pour deux archipels

Il est important de préciser que le Portugal est accessible sans condition drastique, mais ce n’est pas le cas pour les Açores et Madère. En effet, vous devez réaliser un test pour être certain que vous n’êtes pas porteur du virus. Deux solutions sont à envisager, soit vous réalisez un test avant d’arriver sur le territoire ou sur place. En fonction des résultats, vous aurez la possibilité de profiter de vos vacances d’été. Il est important de préciser que vous ne devez pas payer les tests, ils sont pris en charge par les autorités compétentes, mais si vous êtes porteur du virus, vous ne pourrez malheureusement pas pénétrer dans le pays. Il peut être judicieux de réaliser un test en amont pour éventuellement ne pas perdre de temps.

Certains Français pourraient également être très vigilants quelques jours avant le départ afin de ne pas croiser de personnes. En vous mettant finalement à l’isolement, vous avez des chances de ne pas être contaminé et l’entrée dans les archipels sera beaucoup plus simple. Les vacances d’été en 2020 ne seront pas similaires à 2019 et malheureusement, il faudra respecter des conditions plutôt complexes. Ces destinations sont donc les plus difficiles d’accès actuellement, mais la situation peut changer rapidement notamment dès le 1er Juillet, d’où l’intérêt de vous renseigner le plus vite possible.

Bien sûr, si vous avez l’intention de partir en vacances, nous vous conseillons vivement de vous renseigner en amont pour savoir si ces vacances d’été pourront être réalisées ou si vous devez patienter, voire revoir tous vos plans. Il serait dommage de programmer un départ alors que les conditions sont difficiles.