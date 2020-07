Vacances d’été : très bonne nouvelle pour le vaccin contre le Covid-19 !

La crise sanitaire impacte violemment de nombreux pays comme les États-Unis, l’Espagne ou encore la Grèce et même la Croatie.

Si les vacances d’été ont été annulées pour de nombreux Français, d’autres ont décidé de voyager en France afin de limiter le plus possible le risque de contamination.

Toutefois, l’UE est dans l’attente d’une confirmation, car nous avons tout de même une bonne nouvelle alors que les cas semblent se multiplier dans certains pays.

🔴"Dans les milieux autorisés, on s'autorise à penser qu'un accord secret pourrait être conclu" (Coluche) pour un vaccin éventuel ! Coronavirus. Sanofi proche d’un accord pour fournir 300 millions de vaccins à l’UE #Vaccin #Coronavirus https://t.co/CAA8JKTRnx via @ouestfrance — RoselineB (@RoselineB83) July 14, 2020

Sanofi pourrait fournir 300 millions de doses pour le vaccin

Aujourd’hui, nous avons seulement les gestes barrières pour tenter de lutter contre le coronavirus. Certes, ils sont efficaces si vous êtes minutieux, mais le respect de ces derniers peut être assez problématique notamment pendant les vacances d’été. Il ne faut donc pas mettre de côté le port du masque, mais également la désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique ainsi que la distanciation sociale. Le vaccin pourrait tout de même être très intéressant, car il serait en mesure d’apaiser les esprits.

Le coronavirus est une maladie, mais il entraîne aussi une psychose qui peut être éreintante au quotidien .

. Certains habitants ont été largement impactés par le stress, l’angoisse et l’anxiété à cause de ce Covid-19.

C’est pour cette raison que le vaccin contre le coronavirus est indispensable et pendant ces vacances d’été, une bonne nouvelle est au rendez-vous.

Le président de Sanofi dont les propos ont été relayés par BFMTV nous apprend qu’une négociation avancée a été entreprise avec l’UE.

La Grande-Bretagne prête à signer un accord avec Sanofi et GSK pour leur vaccin | @scoopit https://t.co/qSwHBOvoE5 — RECIPRO (@RECIPRO_Rh) July 6, 2020

Dans les prochains jours, un accord pourrait alors être finalisé afin de proposer un vaccin contre le coronavirus. C’est donc une très bonne nouvelle, mais il faut tout de même être vigilant puisque les doses ne sont pas encore distribuées. En France deux vaccins sont à l’étude, ils sont basés sur deux technologies différentes.

Quand sera disponible le vaccin contre le coronavirus ?

Pendant ces vacances d’été, nous avons donc la bonne nouvelle que les négociations sont positives, mais le vaccin ne sera pas disponible avant plusieurs mois. En effet, si tout se déroule comme prévu, les essais cliniques seront réalisés en septembre 2020 et les habitants pourraient être vaccinés au premier semestre de 2021 soit pratiquement une année après le début de la crise sanitaire notamment en France. Sanofi a adopté une technologie spéciale avec de l’ADN recombinant, cette méthode a déjà fait ses preuves auparavant notamment contre la grippe. Tous les ans, près d’un milliard de doses devraient être produites afin de combler tous les besoins. Selon le journal, les doses pour l’Europe seront réalisées en France.

#COVIDー19 : @sanofi plus que jamais mobilisé pour developper un candidat vaccin et obtenir son approbation d’ici le 1er semestre 2021 pic.twitter.com/rabSZC4puy — G5 Santé (@G5Sante) July 14, 2020

C’est donc une bonne nouvelle, mais au vu de la situation actuelle dans de nombreux pays, les habitants auraient sans doute voulu apprendre que le vaccin était déjà près. Nous aurions pu nous faire vacciner pendant les vacances d’été, la rentrée aurait été beaucoup plus sereine. Malheureusement, le monde pharmaceutique ne peut pas avancer aussi vite, il faut respecter des protocoles précis avec des essais cliniques. Si ces derniers sont positifs, la mise sur le marché interviendra au cours du premier semestre de 2021. Par contre, s’ils sont négatifs et si le coronavirus est beaucoup plus fort, l’échéance sera forcément reconduite. Il est donc judicieux d’attendre les prochaines semaines pour savoir si l’accord avec Sanofi a été réellement validé par les différents pays d’Europe.