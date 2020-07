Vacances d’été : nos spécialistes prévoient une possible canicule en Juillet / Aout

Après plusieurs mois de stress et d’angoisse, les Français peuvent enfin envisager des vacances d’été, mais il faudra bien sûr être tout aussi prudent puisque le Coronavirus est toujours au rendez-vous.

Désormais, les sites sont sans doute pris d’assaut pour les réservations et certains n’ont pas attendu le week-end, dès la fin du discours d’Édouard Philippe, ils ont pu se focaliser sur leur prochain séjour. Il faut désormais regarder la météo avec insistance pour savoir si le soleil sera au rendez-vous.

Le programme météorologique pour Juin/Juillet et Août

Après ces mois d’anxiété relativement forte, il serait dommage que la météo vienne entacher vos vacances d’été alors que vous les attendez avec la plus grande impatience. La Chaîne Météo propose les premières tendances pour cet été et elles sont assez sympathiques si nous mettons bien sûr de côté le risque de canicule. L’année dernière, la France avait été enveloppée par une vague de chaleur et il fallait impérativement trouver une zone d’ombre pour mieux respirer.

Le risque de canicule est très faible pour Juin selon site et c’est aussi le cas pour le mois d’Août .

. Par contre, pour le mois de Juillet, vous devez vous attendre à une canicule puisque le risque est décrit comme assez fort.

En termes de pluies, elles ne devraient pas être trop présentes en Juillet alors que les températures seront sans doute élevées.

Finalement, ce spécialiste estime que l’été sera globalement chaud et beau, c’est forcément une bonne nouvelle.

Vous pouvez donc réserver vos vacances d’été afin de profiter avec votre famille ou vos amis de quelques jours de repos après de longs mois de confinement.

Un risque de sécheresse pour cet été 2020

Bien sûr, lorsque les prévisions annoncent une hausse des températures et un risque de canicule, vous devez forcément vous attendre à une sécheresse plus ou moins importante. La Chaîne Météo annonce que la sécheresse de surface devrait être prolongée dans la moitié nord, la situation est déjà problématique depuis le mois d’Avril. En effet, vous l’avez sans doute remarqué, les pluies sont assez rares ces derniers mois.

Dans la moitié sud et notamment au niveau des reliefs, les vacances d’été pourraient être rythmées par des orages qui sont décrits comme récurrents. Pour les montagnes, les orages devraient être au rendez-vous et le site annonce que les phénomènes violents pourront se produire. Dans tous les cas, ces annonces sont des estimations, mais il est toujours intéressant d’avoir un tableau pour savoir si ce mois est plus propice qu’un autre. Si je devais réserver des vacances d’été, je me pencherais sans doute sur le mois de Juillet surtout si un risque de canicule est annoncé, je pourrais alors me rafraîchir notamment à proximité de la mer.

Difficile pour l’instant de savoir si les vacances d’été seront prises d’assaut par les Français, mais certains semblent impatients de partir.