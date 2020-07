Vacances d’été : Saviez-vous que la CAF peut vous aider à partir ?

Les conséquences du Coronavirus sont de plus en plus concrètes sur l’économie, et nous ne sommes qu’au démarrage des répercussions. De nombreux ménages sont impactés par cette crise économique naissance, pour de nombreuses raisons.

Chômage partiel, perte d’emploi, mais aussi incapacité de se projeter dans le futur, de par une possible reprise de l’épidémie, pouvant mettre à mal des emplois à nouveau. La France est le premier pays au monde en matière de tourisme, étant celui qui reçoit le plus de vacanciers chaque année. Néanmoins, ce secteur est fortement affaibli par la crise du Covid-19 : qu’ils viennent de l’étranger, ou de France, les vacanciers sont beaucoup moins nombreux cette année, ce qui génère des pertes importantes pour les professionnels.

Les Français ont été largement encouragés à prendre d’assaut leur pays pour voyager cet été : non seulement c’est plus sûr, mais c’est aussi plus économique. De plus, cela permet d’encourager les acteurs locaux du tourisme, qui en ont bien besoin. Mais les finances ne sont pas forcément au rendez-vous, et les ménages français sont nombreux à avoir jeté l’éponge cette année, annulant leurs vacances.

Une catastrophe au niveau local

Les campings qui habituellement ne désemplissent pas sont presque vides pour certains, les hôtels souffrent d’un manque important de réservations, les vendeurs d’activités eux aussi, menacent de mettre la clé sous la porte, tant cet été 2020 est catastrophique. Et on ne peut néanmoins pas jeter la pierre aux ménages, qui ne disposent pas forcément de suffisamment de fonds pour partir. Le gouvernement propose en revanche quelques solutions, pour que les familles avec enfants puissent profiter de l’été malgré tout : des aides financières sont à la disposition des familles les plus modestes, de manière à les aider à traverser cette période difficile.

Quelles sont les aides à disposition ?

#Vacances avec vos #enfants et vos #adolescents : Faites-les voyager avec https://t.co/aYQkXKyvfM ! Le centre de #loisirs du site propose un tour des régions de France et toujours plein d'activités pour tous les goûts et tous les âges ! pic.twitter.com/bGRV7JzqGm — Caf de la Loire (@Caf42_actus) July 24, 2020

L’idée est de permettre à la fois au tourisme de repartir, et aux familles de faire un break, après une année très difficile. Un grand nombre de possibilités s’offrent à vous afin de pallier le manque de fonds généré par la crise économique.

Par exemple, les bons d’aide au temps libre sont une première solution intéressante, puisqu’ils permettent aux plus jeunes de disposer de différentes activités, gratuitement. Il s’agit de bons qui sont prépayés, et dont prêts à être utilisés auprès de divers organismes. Notamment, vous aurez la possibilité de les utiliser pour une activité sportive estivale. Il est également possible d’envoyer vos enfants en colonie de vacances en utilisant ce type de bon.

Pour en profiter, sachez que les conditions peuvent varier selon les communes. Vous devrez donc vous rapprocher de votre CAF, afin de connaître les plafonds de revenus.

Vous aider à prendre l’air

Le dispositif AVF est également très populaire cette année. Par le biais du site internet Vacaf, vous pourrez prendre connaissance des établissements qui sont partenaires de ce dispositif. L’idée est de vous proposer une liste de campings et autres villages vacances, qui vous offrent des tarifs réduits tout au long de l’été, de manière à vous permettre de voyager pour un budget qui soit le plus faible possible. Une vraie bénédiction pour les familles, d’autant qu’il y a du choix : on compte en tout près de 3600 lieux de villégiature différents.

L’aide aux vacances sociales, ou AVS, est un dispositif permettant d’offrir un court séjour aux familles qui en ont besoin. Il s’agit généralement de familles en grande difficulté, confrontées à des événements dramatiques, ou connaissant d’importants soucis financiers. Dans ce cas, la prise en charge est totale.