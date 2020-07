Vacances d’été : quelles destinations choisir en 2020 ? On vous dévoile la liste des pays en zone rouge !

Avec le confinement, de nombreuses destinations de vacances favorites des Français sont inaccessibles et les acteurs du secteur ont été contraints de suspendre leurs activités. Cependant, avec le déconfinement effectué en juin dernier, l’espoir est revenu et de nombreux Français s’interrogent sur ce que seront leurs vacances d’été.

Des vacances en France ou en Europe

Avec le déconfinement, les Français ont été autorisés à partir en vacances cet été. La phase 2 du déconfinement a ouvert la possibilité à tous les Français de se déplacer au-delà de 100 km, et surtout, s’ils le souhaitent de partir en vacances dans toute la France et dans d’autres pays européens. S’il y en a qui restent sceptiques et ne comptent pas bouger de chez eux, d’autres ont choisi de maintenir ce qu’ils avaient prévu avant l’épidémie. Cette annonce était alors très attendue, mais elle n’a pas vraiment encouragé un nombre important de Français à faire leurs réservations en ligne.

Au début du déconfinement, les visites sur les plateformes de réservations n’ont pas explosé. La crainte d’une reprise de l’épidémie reste dans la tête des Français. Aussi, une raison économique explique cette situation avec notamment beaucoup de Français qui ont perdu leurs emplois et des entreprises poussées à une fermeture momentanée ou définitive. Entre les mois d’avril et de juin, le nombre de chômeurs en France a connu une hausse de +23 %.

Pour certains Français, alors les vacances d’été 2020 sont d’ores et déjà à oublier. Par contre, il y en a qui se veulent plus prudents en choisissant des destinations de voyage en France même, au détriment de l’étranger. Ainsi, de nombreux campings en France ont pu valider des réservations durant tout l’été. Rares sont les Français qui choisissent d’aller chez les voisins européens également frappés par l’épidémie.

Les péages gratuits pour encourager les départs en vacances

Pour pousser le plus grand nombre de Français à partir en vacances, le gouvernement avait pris un certain nombre de décisions. C’est le cas particulièrement de l’éventualité de la gratuité des péages sur certaines autoroutes. D’habitude, les frais élevés des péages occupent une part importante dans les coûts des vacances des Français. Avec un pouvoir d’achat fortement entaché par cette crise sanitaire, il s’agit d’un vrai frein pour partir en vacances en 2020. Cette idée proposée par des élus français est donc positivement accueillie par les vacanciers qui pourraient ainsi réaliser d’importantes économies pour les vacanciers d’été 2020.

Cette suppression des coûts relatifs aux autoroutes de France permettrait également de soutenir les emplois touristiques. Les Français pourraient partir en vacances massivement et ainsi permettre de relancer une saison touristique déjà durement affectée. Le gouvernement est favorable à cette initiative, mais elle reste encore à être adoptée de manière définitive. Il s’agira pour le gouvernement français de faire une croix sur les sommes colossales dégagées chaque année par les autoroutes lors des vacances d’été.

Vacances d’été : des territoires classés en zone rouge

S’il est possible de voyager à l’étranger notamment dans les pays de l’Union Européenne, il existe de quelques territoires catégorisés « zones rouges ». En effet, depuis le 1er juillet dernier, les frontières de la zone Schengen ont rouvert pour de nombreux pays du monde. À côté, une liste de pays fortement déconseillée aux Français a été publiée. De manière générale, ce sont les pays où le Coronavirus sévit encore avec des niveaux de propagations rapides et élevées.

Cette classification spécifique concerne 16 pays dans le monde :

Inde ;

Oman ;

Turquie ;

Madagascar ;

États-Unis ;

Serbie ;

Pérou ;

Algérie ;

Koweït ;

Qatar ;

Émirats arabes unis ;

Panama ;

Afrique du Sud ;

Bahreïn ;

Israël ;

et le Brésil.

Des dispositifs drastiques sont prévus au niveau des aéroports afin de tester les voyageurs en provenance de ces pays, dès leur arrivée. Les vacances d’été sont encore loin d’être reposantes surtout avec la menace d’un reconfinement qui plane.