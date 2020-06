Vacances d’été : puis-je mettre mon enfant en colonie de vacances ?

Les adultes ont déjà eu des difficultés pour trouver des vacances d’été à la hauteur de leurs espérances puisqu’il aura fallu attendre les annonces du gouvernement de la fin du mois de Mai. Désormais, ce sont les enfants qui sont au centre de toutes les attentions, car les parents peuvent aussi les envoyer en colonie de vacances. Il y a tout de même une date à retenir, les congés de ce genre seront possibles après le 22 Juin, le calendrier ne devrait donc pas changer par rapport à l’année dernière.

Édouard Philippe a validé les colonies de vacances

L’allocution du ministre a été très importante en Mai dernier puisqu’il a supprimé la limite des 100 km, mais il a également rendu possibles les réservations dans les colonies. Ces dernières seront en mesure d’accueillir les enfants en bas âge et les adolescents dès le 22 Juin. Il faut tout de même constater qu’elles rassemblent tous les ans plus de 850 000 inscrits, ce qui n’est clairement pas négligeable.

Si vous vous questionnez concernant les départements compatibles, sachez que toute la France pourra organiser des colonies de vacances .

. Il est peut-être possible de réserver le séjour de votre enfant, il suffit de se rapprocher de l’établissement en question pour avoir les modalités.

Le fonctionnement des colonies de vacances pour 2020 sera identique, seule la date est finalement primordiale.

Il y a toutefois un plan spécifique qui a été mis en place notamment pour les enfants qui ne seraient pas en mesure de partir au cours des vacances. En effet, le gouvernement propose des vacances apprenantes, les établissements scolaires pourront alors ouvrir leurs portes.

Le déroulement pour les colonies de vacances

Il faudra bien sûr se contenter des colonies de vacances sur le sol français puisque le gouvernement n’a pas forcément partagé des mesures précises pour les vols à l’étranger et l’État a pu répéter à maintes reprises qu’il serait un peu plus judicieux de réserver en France. De plus, nous ne savons toujours pas si certains pays ouvriront leurs frontières pendant les vacances d’été. Le fonctionnement reste ensuite le même, votre enfant est accueilli pour ces congés d’été, il se retrouvera avec des groupes de son âge et il pourra dormir dans des chambres de 2 à 6 lits.

Pour choisir la colonie de vacances, pensez à prendre en compte les loisirs appréciés par votre enfant, mais également son âge et son degré d’autonomie. Cela vous permet de cibler les structures en mesure de satisfaire tout le monde. Il y aura également des animateurs sur place pour encadrer le groupe et à chaque fois un nombre précis est proposé en fonction du nombre d’enfants. Vous aurez par exemple un adulte pour 8 enfants de moins de 6 ans. Il faudra également un animateur pour un groupe de 12 enfants un peu plus âgés. Vous en savez désormais un peu plus sur les colonies de vacances pour cet été 2020 !