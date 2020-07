Vacances d’été : Pourra-t-on acheter des billets d’avion pour partir au mois d’août ?

Plusieurs points importants ont été évoqués par le ministre, mais les Français veulent savoir si les frontières pourront ouvrir.

Certains ont déjà fait quelques annonces et d’autres ne se penchent pas encore sur une telle éventualité.

Il faut alors attendre les déclarations officielles des chefs d’État pour savoir si vous pourrez ou non voyager dans tel ou tel pays. Si les vacances d’été en France sont possibles, celles à l’étranger sont donc incertaines et le pire des scénarios concernerait la fermeture.

Des vacances d’été à l’étranger sont à l’étude

Lors de sa déclaration le 28 Mai dernier, Édouard Philippe a précisé que l’ouverture des frontières à l’intérieur était possible puisqu’il est favorable à cette éventualité, mais seulement à partir du 15 Juin. Il faudra donc s’attendre à une autre allocution d’Édouard Philippe d’ici la fin du mois de Juin notamment pour connaître les modalités dédiées à des départs à l’étranger. Toutefois, les voyageurs qui voudront se rendre sur le sol français ne seront pas forcément concernés par la quatorzaine, mais il y a toutefois un flou dans ce domaine.

Difficile de savoir si les pays pourront accepter des départs sans la quatorzaine qui permet apparemment de se prémunir du virus .

. Vous êtes alors isolé pendant quelques jours notamment pour savoir si vous n’avez pas été infecté par le Covid-19 au cours de vos vacances d’été.

Si vous avez l’intention de partir à l’étranger, il n’est peut-être pas judicieux d’acheter des billets d’avion tant que nous ne sommes pas certain que les frontières pourront ouvrir.

Attendre quelques jours pour acheter des billets

Au vu de la date donnée par le ministre français, il peut être judicieux d’attendre au moins le 15 Juin pour être sûr que l’achat sera possible. En effet, si les pays ne veulent pas forcément ouvrir leurs frontières, les départs en avion seront complexes, voire impossibles et vous aurez peut-être des difficultés pour vous déplacer, d’où l’intérêt d’acheter des billets d’avion un peu plus tard au cours du mois de Juin. Si vous souhaitez partir en France, il est possible de réserver dès maintenant vos vacances d’été puisque les plateformes sont déjà prêtes à vous accueillir. Par contre, si vous souhaitez partir en dehors de la France, il serait peut-être préférable d’attendre le 15 Juin notamment pour connaître avec un peu plus de détails les volontés du gouvernement.

Edouard Philippe a souhaité rappeler que si les conditions sanitaires le permettent, les vols pourront être envisagés pour les vacances d’été. De ce fait, les Français doivent encore faire preuve de patience pour être en mesure de programmer des congés en dehors de la France. Il ne faut pas oublier que ces congés auront sans doute été les plus difficiles de cette décennie. Dans tous les cas, l’année 2020 a forcément mal commencé à cause de ce virus.