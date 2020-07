Vacances d’été : pénurie de voitures de location en Corse !

View this post on Instagram

Les routes corses, un panorama dans chaque virage. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Que ce soit la route entre nonza et pietrapola par ghisoni, la route entre Saint Antoine et Bonifacio, ou bien encore la route du cap Corse sur cette photo, il faut avouer que les routes corses sont souvent dingues en termes de vues 😍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Il n'est pas toujours simple de s'arrêter car les routes sont aussi jolies que souvent très étroites, alors des que nous sommes arrivés on s'est dit tant pis, si on arrive à se garer on shoote sinon on profite de la vue et on ne prend pas de photo, et finalement c'est pas si mal, moins de stress 🤣 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bon après, celle qui en a le plus profité c'est Claudia qui conduisait pas, mais qui par contre ne comprendra jamais que parfois regarder le panorama quand tu conduis c'est pas facile… "regarde, regardeeeee là à droite vite, bon ben voilà tu as loupé tu es trop lent". Non mon amour, je veux juste qu'on ne meurt pas en tombant d'une falaise, le cactus ne suffirait pas. Cordialement. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #vacances #holidays #wanderlust #mountain #Roadtrip #capcorse #fromwhereidrone #cetetejevisitelafrance #drone #ocean #corsica #corse #plage #france #love #vacances #summer #travelers #dji #voyageurs #nonza #lesfrançaisvoyagent #blog #mavic #panorama