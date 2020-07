Vacances d’été : où avez-vous le droit de partir pour le moment ? La liste des pays en zone rouge révélée !

Désormais, il ne s’agira plus d’aller où l’on souhaite, mais plutôt de se rendre dans une région où cette pandémie est maîtrisée.

Où passer ses vacances d’été en France ?

Bien que depuis le 2 juin la France ne soit plus officiellement en confinement, cette dernière reste tout de même très prudente. Une position qui l’oblige alors à veiller au respect strict des mesures qu’elle a prises pour freiner l’évolution du coronavirus. Ceci oblige toute personne qui souhaite voyager à refaire ses plans de vacances, car sa vie et celle de sa famille en dépendent.

Ainsi, pour éviter toute déconvenue, l’une des meilleures options que vous avez en ce moment est de passer vos vacances en France. Pour y arriver, vous aurez besoin de connaître les régions françaises qui pourront éventuellement vous accueillir et vous permettre de profiter de ce beau temps. Les régions d’outre-mer comme la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion sont alors devenues les destinations les plus prisées du moment. Sur ces différents territoires, vous aurez la chance de vaquer à quelques activités touristiques comme les visites de musées, les balades dans les parcs, etc.

Cependant, comme vous pouvez vous en douter, vous devez durant tout votre séjour respecter les gestes et mesures barrières. L’une d’entre elles étant le port obligatoire du masque chirurgical (FFP2 ou FFP3), vous ne devez pas non plus oublier les autres à l’instar du respect de la distanciation sociale.

Où se rendre pour des vacances d’été en Europe ?

La journée du 15 juin 2020 fut très attendue par l’ensemble des habitants des pays européens. Elle marque la reprise des voyages au sein de l’Union européenne. Bien que ces voyages se font en petits groupes, ceux-ci permettent à certaines personnes de revoir les membres de leur famille. Toutefois, il est important que durant ces déplacements, les gestes et mesures barrières soient respectés.

Aussi, pour faciliter ce flux de personnes, certains pays de l’Union européenne ont adopté des mesures très souples. Au rang de ces derniers, on peut citer l’Italie ou l’Espagne qui ont simplement supprimé la quarantaine à laquelle les voyageurs européens étaient soumis. Une prise de position qui n’est cependant pas le cas de tous les pays de cet espace communautaire. En effet, bien qu’elle ne soit plus officiellement membre de l’Union européenne, la Grande-Bretagne contraint toujours chaque voyageur à rester en quarantaine lorsqu’il parvient à entrer dans son territoire. Dans le même registre, on pourrait aussi évoquer l’Islande qui exige à tous ceux qui souhaitent séjourner sur son sol d’effectuer un test de dépistage de Covid-19.

Afin de rendre ces voyages européens simples, la Commission européenne a créé une plateforme d’information autour du coronavirus qui porte le non de Re-open. C’est donc en fonction des informations recueillies sur ce site et de la liste des zones rouges que vous choisirez le pays dans lequel vous passerez prochainement vos vacances.

Vacances d’été en dehors de l’Europe : où se rendre ?

Dans le cas où vous souhaitez vous rendre dans un pays situé en dehors de l’Europe, vous devez alors bien vous renseigner à son sujet. La Commission de l’Union européenne vous recommande d’aller dans des pays qui sont parvenus à maîtriser cette pandémie. Cette dernière vous conseille donc de vous rendre dans des pays comme le Monténégro, l’Uruguay, la Tunisie, le Rwanda, la Thaïlande, l’Australie ou encore le Maroc. Toutefois, avant tout projet de voyage, il serait prudent de consulter à nouveau cette liste, car elle est régulièrement mise à jour par cette instance.