Vacances d’été : des Français visés par des arnaques, découvrez la marche à suivre

Vous avez posé vos congés malgré la période de confinement et vous êtes en mesure de partir au soleil. Avec la fermeture de certaines frontières ou encore la difficulté de voyager dans d’autres pays, vous avez sélectionné la France. Malheureusement, les arnaques aux logements sont nombreuses et vous avez forcément besoin de quelques conseils. Que ce soit pour des maisons qui n’existent pas, des prix beaucoup trop élevés ou encore des virements dangereux, vous aurez toutes les astuces pour ne pas tomber dans le piège.

Choisissez un vrai logement pour les vacances d’été

Nous avons tous eu le réflexe de choisir certains sites dédiés aux petites annonces, mais les arnaques sont souvent nombreuses. Il est préférable de vous concentrer sur des plateformes qui ont pu vérifier les profils et donc valider les logements. Via des sites classiques où vous pouvez acheter une voiture, une maison ou encore un ancien CD, vous avez de petits escrocs qui se cachent derrière de faux pseudos.

Privilégiez les plateformes de qualité pour réserver votre logement comme Airbnb ou encore Booking .

. Vous avez des sites spécialisés dans certains univers comme les campings ou les résidences avec Pierres et Vacances par exemple.

Si vous êtes en quête d’un gîte, vous pourrez passer par le site dédié à Gîtes de France.

A chaque fois, vous pourrez récupérer un descriptif détaillé, une localisation précise et même des commentaires qui sont vérifiés en amont.

Grâce au retour des clients, vous pouvez savoir si les logements sont intéressants pour les vacances d’été ou si des lacunes sont présentes. Bien sûr, les noms donnés sont à titre indicatif puisqu’il existe une multitude de sociétés sur le marché. Nous vous conseillons donc pour éviter les arnaques aux logements de passer par des sites officiels. Vous pourrez même adopter l’Office du Tourisme de la ville, du village ou de la station, vous serez ainsi certain de profiter d’un vrai accompagnement.

La location peut tourner au cauchemar pour les vacances d’été

Le journal Le Parisien partage une histoire assez surprenante et elle illustre parfaitement le fait que des arnaques aux logements sont nombreuses sur le sol français. Il faut alors être très vigilant et surtout vérifier en amont que les photos par exemple ne sont pas déjà utilisées pour d’autres annonces totalement différentes. Il est préférable également de réaliser des virements ou des paiements via les plateformes, cela évite les transactions avec les particuliers qui peuvent être catastrophiques. Avec la pandémie qui touche le monde entier, certains auront tendance à proposer de véritables pièges et vous devez être au maximum prudent. Évitez également de donner vos coordonnées bancaires via des mails ou au téléphone, cela est aussi valable pour votre carte bleue.

✅ 10 conseils pour vous protéger des ARNAQUES avec vos locations de vacances. Louer, c'est tentant. Mais comment ne pas se faire rouler? Vous le saurez après cet article. https://t.co/s9rc8uGBmh — Le Figaro (@Le_Figaro) June 28, 2020

Privilégiez des paiements en ligne pour vos vacances d’été, cela vous évitera de perdre 5600 euros comme ce fut le cas pour cette famille dont le cauchemar a été partagé dans les colonnes du journal. Contrairement aux idées reçues, les arnaques sont possibles dans le monde entier et pas seulement en France ou les destinations ensoleillées. Les plateformes avec de vrais avis vérifiés sont toujours beaucoup plus intéressantes. Si vous avez repéré une très belle villa avec une grande piscine alors qu’elle peut accueillir toute votre famille, regardez attentivement le prix surtout pour certaines destinations très prisées comme le sud de la France ou la Corse. Pour une telle location, si vous payez moins de 500 euros la semaine, il y a clairement un problème. Si vous ne voulez pas que ces vacances d’été soient cauchemardesques, vous devez clairement être vigilant. Prenez le temps de bien choisir l’hébergement et ne succombez pas aux offres alléchantes.