Vacances d’été : les Français sont très inquiets, voici la raison et c’est angoissant !

Le gouvernement avait précisé que les vacances d’été en dehors de l’Europe ne seraient pas judicieuses. Toutefois, une reprise de l’épidémie a été identifiée du côté de l’Espagne et même sur le sol français avec Marseille et Paris. De ce fait, les Français sont quelque peu inquiets de la situation, car si la frontière espagnole n’est pas fermée, certains ont la crainte que le virus se déplace vers le nord. De ce fait, la Catalogne et la Galice sont confinées, mais les habitants proches de la frontière ne sont pas forcément décontractés.

La population dans les Pyrénées-Orientales s’inquiète

Les vacances d’été en France sont généralement réalisées dans plusieurs zones notamment vers la mer et l’océan. Toutefois, l’Espagne est face à une hausse des contaminations par rapport au coronavirus, le gouvernement a de ce fait été contraint de voter pour un confinement localisé. La Catalogne et la Galice ne sont pas accessibles, mais les habitants proches de la frontière ne sont pas rassurés. Vous savez à quel point ce virus a la capacité de se déplacer rapidement d’une personne à une autre. La contamination est donc assez « facile » entre deux individus, d’où l’intérêt d’adopter le masque et la distanciation sociale.

#Coronavirus En #Espagne, la #Catalogne avait décidé de reconfiner la région de #Lerida. La justice a estimé que la décision était illégale. Explications ⤵️ pic.twitter.com/TiNac677iv — FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 13, 2020

Les habitants ont pu se confier à Europe 1, le sentiment général reste le même puisqu’ils ont la crainte que le virus se retrouve à la frontière .

. Si le gouvernement français décide de fermer les frontières, pour les commerces qui se trouvent entre la France et l’Espagne seront impactés.

Cette inquiétude s’ajoute à celle de la contamination puisque finalement les habitants peuvent osciller entre les deux pays.

Certains Français ont pris des vacances en Espagne, ils reviennent alors en France et ils peuvent être porteurs du virus.

Si les touristes ont la possibilité de se déplacer, les gestes barrières deviennent indispensables. Il faut se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique, mais également respecter la distanciation sociale d’un mètre au minimum et surtout de porter un masque. Ce dernier est d’ailleurs obligatoire dans tous les lieux clos en France depuis le 20 juillet. Si vous ne suivez pas cette directive, vous écoperez d’une amende.

Coronavirus en Espagne : près de la frontière, les Français s'inquiètent https://t.co/2aWXh94RcH — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) July 19, 2020

Les Français à la frontière se préparent

Les vacances d’été favoriseront-elles la transmission du coronavirus ? Il est difficile de répondre à cette question, mais il y a peut-être une relation qu’il ne faut pas négliger. Comme a pu le confier l’équipe de Didier Raoult concernant les contaminations à Marseille, certains cas sont importés, ils viennent alors du Maghreb. Si un touriste décide de partir dans une zone contaminée comme en Espagne, il peut être touché par le coronavirus et lorsqu’il revient en France, il est donc potentiellement un porteur. C’est pour cette raison que la seule solution consiste à utiliser massivement les gestes barrières. Que ce soit pendant les vacances d’été ou votre quotidien en France, il est impératif d’être vigilant.

Nouveaux cas de #coronavirus en #Espagne 🇪🇸 : «On a l'impression de réassister à l'épisode initial», constate Philippe Emanuely, médecin français exerçant en Espagne#COVID19 #InfoDeMuru pic.twitter.com/rvSrI1D7DW — RT France (@RTenfrancais) July 16, 2020

Les Français proches de la frontière espagnole ont désormais les moyens de lutter puisque selon Europe 1, ils ont des masques et tout le nécessaire pour se protéger. N’oubliez pas de porter un masque si vous sortez de chez vous que votre zone soit problématique ou non. En effet, le coronavirus semble désormais se concentrer dans des lieux qui avaient été épargnés par la première vague. Toutefois, porter un masque pour éviter l’amende est important, mais c’est aussi une mesure de protection pour vous et vos proches qu’il ne faut pas mettre de côté.