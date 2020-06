Vacances d’été : les français ont écouté le Gouvernement d’Emmanuel Macron ! Ils partent en France…

Avec le coronavirus et le confinement, la France entière a été chamboulée. Les vacances d'été ne seront donc pas les mêmes que d'habitude ! D'ailleurs, les français semblent placer la France en destination n°1 pour leurs vacances d'été.

Cet été sera particulier, tout comme l’année 2020. A cause du coronavirus qui sévit dans le monde entier, de nombreux pays ont été confinés. La France n’a pas échappé à ce confinement qui a duré du 17 mars au 11 mai.

Vacances d’été : c’est officiel, les français partent bien en France !

Envie de mer ? ⛱ De la Bretagne à la Provence, en passant par la Gironde, la France offre de merveilleux paysages ! 😍

Cet été, réservez vos vacances dans votre agence de voyages et profitez de la garantie remboursement en cas de Covid-19

–> https://t.co/QViUjiBZl9 pic.twitter.com/qOIBRAtZL0 — EntreprisesDuVoyage (@LesEntDuVoyage) June 4, 2020

Même si les français sont déconfinés et en attente d’un retour progressif à la normale, le coronavirus n’est pas parti. De nombreuses personnes décèdent encore chaque jour même si les lits de réanimation se vident de plus en plus. Il faut donc rester vigilants, même pendant les vacances d’été qui arrivent à grands pas.

Pour éviter la propagation du virus et dynamiser l’économie du tourisme local qui a accusé un coup terrible, le Gouvernement d’Emmanuel Macron a décidé de favoriser les vacances en France. Ils ont lancé des campagnes de communication pour inciter les français à choisir l’hexagone pour leurs séjours estivaux. Des élus locaux et des ministres comme Jean-Baptiste Lemoyne mettent sans cesse en avant les belles régions du pays et les avantages à partir localement.

Et on dirait bien que les français ont écouté les recommandations de l’Etat ! En effet, selon les chiffres présentés par les agences de voyage, le ratio des séjours France/étranger s’est totalement inversé…

Vacances d’été : 80% des voyageurs français partent en France

Selon ces mêmes chiffres, 20% des réservations actuelles concernent des départs à l’étranger (notamment en Espagne et en Grèce) contre 80% de réservations en territoires français. Normalement, ils enregistrent un taux moyen de 66% de séjours étrangers sur cette période. On dirait bien que les familles françaises ne souhaitent pas prendre de risques.

Mer ⛱, montagne 🗻 ou campagne 🏡 : cet été, toutes vos envies de France sont dans votre agence de voyages ! Plus d’informations ici : https://t.co/QViUjiBZl9 Et vous, quelle est votre envie pour vos prochaines vacances ? 😍 pic.twitter.com/jo4wrdYxKU — EntreprisesDuVoyage (@LesEntDuVoyage) June 2, 2020

« Ce ratio est complètement inversé. Habituellement, les ventes par les agences de voyage, en nombre de passagers, sont de 33% pour la France dont l’outre-mer, et 66% pour l’étranger » a déclaré Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage.

Comment expliquer ces départs en France ? Le président des Entreprises du Voyage nous donne sa vision des choses :

après une telle crise sanitaire, les français auraient plus que besoin de proximité

les français souhaiteraient avoir des interactions sociales dans leur langue

les français resteraient dans l’hexagone pour profiter « d’un système hospitalier rassurant »

Cependant, bien que les voyageurs recommencent à réserver leurs vacances d’été, les résultats sont loin d’être bons. « On est très en retard en termes de réservations » s’est attristé Jean-Pierre Mas. En effet, 56% des futurs voyageurs n’ont pas encore réservé leur séjour ! Peut-être attendent-ils l’annonce des dernières mesures de la troisième phase du déconfinement ?

Les professionnels du tourisme en France estiment que l'été 2020 représentera 15% du volume d'affaire habituel : Jean-Pierre Mas, président des @LesEntDuVoyage indique que le tourisme sera encadré par de fortes mesures sanitaires pour la sécurité de toushttps://t.co/pp5t0zAoPo — ANCV (@ANCVacances) June 5, 2020

Vacances d’été : des pertes énormes pour le secteur du tourisme

On ne sait pas réellement mais les agences de voyage subissent un réel choc économique :

Les agences de voyage en ligne enregistrent 25% à 30% de réservations par rapport à l’année dernière

Les agences de voyage physiques accusent en coup plus sévère en enregistrant seulement 10% à 15% de réservations par rapport à 2019

Ce sont de mauvais résultats mais le secteur du tourisme sort de plus de deux mois d’inactivité totale

▶ Nos frontières rouvertes le 15 juin ? 🗣 J.-P. Mas, président des @LesEntDuVoyage : "On est à un niveau de réservations" de #vacances "inférieur à 20% de ce qu'il était l'an dernier : je ne parle pas d''explosion'" cc @BrunoLeMaire. 📺 #LaMatinaleLCI de @PascaledeLaTour. https://t.co/m6VcAo0Afc — infos non stop (@ActusNonStop) June 5, 2020

En tout, Jean-Pierre Mas évalue la perte entre 600 millions et 1 milliard d’euros, en tenant compte des aides de l’Etat ! On se demande comment les entreprises vont se relever d’une telle perte financière…

Vacances d’été : le camping, la destination préférée des français ?

Concernant les formules des séjours, il semblerait que les français aient de l’engouement pour les campings. C’est en quelques sortes logiques ! Les habitants de l’hexagone sont d’origine très friands de ce genre d’hébergements.

Avec le coronavirus, les français privilégient les campings pour plusieurs raisons :

les séjours en camping peuvent se révéler moins chers

les campings proposent des activités pour les jeunes et donnent souvent accès à une piscine

le camping est un hébergement en plein air, les français se sentent donc davantage en sécurité

la France regorge de campings et les français peuvent donc aller dans n’importe quelle région

le camping offre une certaine liberté de mouvement

le camping est la bonne idée pour partir en famille ou entre amis, surtout quand on n’a pas profité de ses proches pendant les deux mois de confinement !

Les vacanciers français seront également ravis de savoir que les campings appliquent des règles sanitaires très strictes pour éviter la propagation du virus. De plus, chaque logement (que ce soit un bungalow ou une tente) est individuel et appartient à une personne / un couple / une famille / un groupe d’amis. Le camping semblerait donc la bonne idée vacances d’été 100% locales !