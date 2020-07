Vacances d’été : les enfants sont attendus dans les écoles, est-ce obligatoire ?

Vous pensez sans doute que ce dispositif est novateur, mais la situation est réellement différente. En effet, c’est au début des années 90 que le dispositif baptisé école ouverte a été créé. En 2020, pendant les vacances d’été, les enfants seront alors les bienvenus notamment dans les collèges ou les lycées. Ce format est proposé dès l’école élémentaire pour tous ceux qui ne partent pas en juillet et en août. Ce sont bien sûr les zones d’éducation prioritaire qui sont les premières à proposer ce dispositif.

Quel est le programme dans ces écoles ?

Il est important de préciser que l’école est ouverte, mais ce n’est pas obligatoire. Les enfants ne sont pas contraints de rejoindre les classes même s’ils ne partent pas en vacances d’été. Ils peuvent ainsi rester chez, mais c’est un moyen intéressant pour les distraire. En effet, le dispositif propose par exemple des enseignements notamment pour combler les lacunes. Cela pourrait être bénéfique, car le coronavirus a entraîné la fermeture des établissements pendant près de deux mois.

Même si les enfants ont pu avoir l’école à la maison, les enseignements n’ont pas été dignes de ceux proposés par les instituteurs .

. De ce fait, l’école ouverte peut être judicieuse pour certains enfants qui auront également accès à d’autres formats.

Ils pourront bénéficier d’activités sportives, de l’éveil, mais également des notions sur l’environnement, la culture et l’égalité.

L’objectif de l’école ouverte pendant les vacances d’été est très simple, le gouvernement veut combler les lacunes de certains enfants tout en renforçant le plus possible les différents acquis. Deux temps sont alors proposés et ce format est déjà exploité dans d’autres pays comme l’Allemagne. En effet, le pays est renommé pour son système très différent par rapport à la France par exemple. Dans tous les cas, il est sans doute judicieux de rappeler que ce dispositif n’est pas obligatoire. Vous êtes donc libre de proposer à vos enfants ce fonctionnement de l’école pendant les vacances d’été. Si vous n’avez pas de solution pour la garde, cela peut être judicieux par exemple.

Quels sont les solutions pour les enfants ?

Lorsque les parents décident de ne pas prendre de vacances d’été, ils sont face à un dilemme assez problématique. En effet, ils peuvent les confier aux grands-parents, mais la situation est assez inquiétante. Quelques signes montrent que le Covid-19 pourrait reprendre de la force dans plusieurs régions. Des clusters ont d’ailleurs été identifiés, d’où l’intérêt d’être vigilants. Il ne faut pas oublier que les plus de 65 ans sont particulièrement fragiles et visés par cette maladie. Vous pouvez donc envisager l’école qui est ouverte tout l’été. Il suffit de vous renseigner auprès de votre municipalité ou de l’établissement concerné.

Il est important de préciser à nouveau que ce n’est pas obligatoire et ce n’est pas considéré comme une école traditionnelle. Le dispositif est mis en place pour ceux qui ne partiraient pas en vacances d’été en 2020. De plus, les parents pourront économiser de l’argent par rapport à la nourrice et si cette année, ils préfèrent abandonner l’idée du centre aéré ou encore de la colonie de vacances, ils ont à leur disposition un fonctionnement sympathique. Les enfants pourront ainsi jongler avec de la culture, du sport, des arts, mais également le numérique, les sciences ou encore le développement durable.