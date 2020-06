Vacances d’été : les campings français, la meilleure idée pour les vacances ?

Chaque année, les français attendent patiemment l’arrivée des vacances d’été. En juillet et en août, ils sont des milliers à partir, que ce soit en France ou à l’étranger. Cette période correspond également aux « grandes vacances » des enfants qui arrêtent les cours début juillet pour ne reprendre que début septembre.

Les parents s’adaptent donc à leurs petits pour partir avec eux. Mais en 2020, les vacances d’été seront plus particulières. En effet, avec le coronavirus tout a changé ! Plusieurs familles françaises avaient déjà réservé leurs voyages à l’étranger mais leurs séjours ont été annulés ou reportés. De nombreux vacanciers n’avaient quant à eux rien réserver avant mars. La question se pose donc : où partir en vacances et quel type de logement choisir ?

Merci à tous les passionnés et engagés de l’association @Patrimoine2_2 pour avoir lancé ce bel appel #CetEteJeVisiteLaFrance !

➡️ Avec @atout_france nous avons à cœur de le diffuser partout en France🇫🇷 et en Europe🇪🇺 (pour commencer) ! #Tourisme #Patrimoine pic.twitter.com/uXiPcnPgkZ — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) June 23, 2020

Si on se fie aux récentes déclarations de l’Etat français, mieux vaut partir en France pour être sûrs de passer de bonnes vacances. En effet, moins on sort du pays, mieux c’est car on évite une plus large propagation du virus potentielle. De plus, rester en France permet d’aider les acteurs du tourisme local à se relever de la crise sanitaire qui leur a fait du mal.

Vacances d’été : les séjours « bleu blanc rouge » mis en avant

Heureusement pour nous, la France a beaucoup à offrir en matière d’hébergements et de paysages ! Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, prône sans cesse les vacances « bleu blanc rouge ». Il met en avant le patrimoine français et vante la beauté de nos régions.

Le collectif Patrimoine 2.0 avait d’ailleurs créé le hashtag #CetétéjevisitelaFrance sur Twitter. Celui-ci a été reprise avec joie par le Gouvernement ! Le collectif explique qu’ils ont réussi à réunir plus de 1000 monuments, sites touristiques et offices de tourisme autour de ce hashtag. Les châteaux ont d’ailleurs très actifs en ce sens car ils sont nombreux à partager des photos de leurs monuments sur Twitter en n’oubliant pas la mention #CetétéjevisitelaFrance.

Nous sommes très heureux de voir notre campagne #CetétéjevisitelaFrance initiée il y a plus de 3 mois, reprise par le @gouvernementFR. Nous avons réunis plus de 1000 monuments, offices du tourismes, sites touristiques autours de ce hashtag, nous sommes heureux de le voir vivre ! pic.twitter.com/pNMUG11fid — Patrimoine 2.0 (@Patrimoine2_2) June 22, 2020

D’autres professionnels sont très contents de cette revalorisation du patrimoine français : les campings et hébergements de plein air.

Il faut savoir qu’il y a plus de 8 000 campings sur notre territoire. Le camping est la première forme d’hébergement touristique en France. De plus, notre pays peut se vanter d’avoir le premier parc de camping d’Europe, et le deuxième mondial après les Etats-Unis.

Vacances d’été : le camping est une solution rassurante pour les français

Avec des vacances françaises, les campings savent qu’ils pourront survivre à la crise sanitaire. Ils ont également un avantage : ils proposent des hébergements en plein air, ce qui rassure beaucoup les français. Le fait de ne pas partager entièrement le même logement pendant tout le voyage avec les autres vacanciers est un point qui plaît aux campeurs.

De plus, les campings proposent de nombreuses activités, quelles que soient leurs localisations. Montagne, mer, campagne… vous pourrez trouver des campings avec des piscines, des activités pour les enfants et des animations pour toute la famille. Les hébergements en plein air peuvent à la fois proposer des prix très attractifs tout en accueillant une famille nombreuse.

Les professionnels du tourisme de plein air ont également fait attention à appliquer des règles sanitaires très précises pour limiter la propagation du virus.

Zoom sur les principales normes sanitaires mises en place dans la plupart des campings :

Proposition du « fast check-in » pour éviter les contacts

Parties communes et sanitaires limités à 4m2 par personne avec distanciation sociale de 1m

Nettoyage renforcé et fréquent des parties communes et surfaces à risque

Sens de circulation mis en place dans les parties communes pour éviter les croisements

Gels hydroalcooliques à disposition des vacanciers

Vacances d’été en camping : des logements pour tous les français !

Enfin, les différentes formules proposées par les campings peuvent satisfaire la plupart des français.

Vous avez en effet le choix entre :