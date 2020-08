Vacances d’été: le port du masque obligatoire dans de nouveaux quartiers à Paris et les Bouches-du-Rhône !

Malgré les fortes chaleurs, le coronavirus continue de faire rage en France et les cas de contamination ne cessent de grimper. Selon Santé Public France, au 15 août, il y aurait eu 3310 nouveaux malades en moins de 24h ainsi que 17 nouveaux clusters.

Une situation très inquiétante pendant la saison estivale et les touristes ont bien du mal à respecter toutes les mesures sanitaires. Ainsi, les préfectures ont décidé d’étendre le port du masque obligatoire dans certaines zones touristiques.

De nouveaux lieux à Paris où le masque est obligatoire

Le 10 août dernier, le préfet de police de Paris avait annoncé que le port du masque devenait obligatoire dans certaines zones fréquentées comme le quais de Seine ou encore le Canal Saint-Martin. Néanmoins, au vue de la situation actuelle, il a choisi de durcir cette règle et de nouveaux endroits figurent désormais sur la carte des zones où le port du masque est obligatoire.

Ainsi, depuis le samedi 15 août, le port du masque devient obligatoire dans tous les arrondissements de Paris-centre ainsi que sur l’ensemble des quais, selon la carte diffusée par la préfecture. Puis, on retrouve d’autres endroits touristiques comme :

les quartiers des Batignolles

le faubourg Saint-Denis

le canal de l’Ourcq

le Parc de la Villette

Bastille

Montmartre

Les Parisiens ainsi que les touristes doivent penser à porter le masque à la Gare de Lyon ainsi que ses extérieurs mais aussi au Champ-de-Mars, à la tour Eiffel et même sur les Champs-Élysées. La préfecture a mis à disposition une carte où tous les lieux sont répertoriés.

« En dehors de ces zones, le port du masque est recommandé dans l’espace public, dès que la population devient dense » a recommandé la préfecture. Par ailleurs, le préfet a déjà annoncé que si la situation continuait à se dégrader, le masque pourrait devenir obligatoire dans l’ensemble de la capitale.

Les contrôles du respect des mesures sanitaires vont aussi être renforcés dans la capitale que ce soit dans les bars, dans les restaurants et dans les lieux de transport.

Les Bouches-du-Rhône étendent ses zones du port du masque obligatoire

Paris n’est pas le seul endroit où les zones du port du masque s’étendent. En effet, face à la montée de l’épidémie les Bouches-du-Rhône ont aussi pris de nouvelles mesures. À la base, Marseille avait imposé le masque autour du Vieux-Port notamment. Mais, la deuxième ville de France durcit les règles.

Ainsi, dès ce dimanche 16 août, le masque devient obligatoire sur l’ensemble des sept premiers arrondissements de Marseille. Cela concerne les endroits les plus touristiques a indiqué Pierre Dartout, préfet des Bouches-du-rhône dans un communiqué de presse.

Puis d’autres communes vont aussi devoir se plier à cette règle que ce soit Aix-en-Provence, Arles, Cassis, La Ciotat ou encore Carry-le-Roue. Cela touche notamment les « communes les plus importantes du département qui disposent d’un centre attractif et dense” a expliqué le préfet de la région PACA et des Bouches du Rhône sur Twitter.

Enfin, dès lundi 17 août, des patrouilles voir surveiller de près ces zones et Denis Mauvais, directeur de cabinet du préfet de police, a annoncé que des renforts de police seront attendus sur l’ensemble du département. Selon lui, “des contraventions ont déjà été dressées à Marseille” et il ne prend pas cela à la légère.