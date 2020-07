Vacances d’été : la frontière avec l’Espagne pourrait être a nouveau fermer ! Attention si vous êtes bloqué !

Si vous avez suivi l’actualité, vous avez pu constater une recrudescence de certains cas notamment en France, mais aussi en Espagne. Le pays a opté pour deux confinements en Galice et en Catalogne. Si vous avez l’intention de partir en Espagne pour les prochaines vacances d’été, n’hésitez pas à regarder d’un peu plus près toutes les décisions que ce soit en France ou via les autorités espagnoles. Il serait clairement dommageable de se retrouver dans une situation dans laquelle vous serez bloqué et vous aurez des difficultés pour revenir.

À l’heure des vacances d’été au soleil, les Français sont quelque peu inquiets. Le gouvernement peut alors envisager une fermeture des frontières à cause de la reprise du Covid-19. Faut-il se rendre en Espagne ? Est-ce dangereux pour votre santé ? Pour l’instant, les Français peuvent voyager notamment dans ce pays espagnol, mais la vigilance est de mise avec notamment le respect strict des gestes barrières. Si vous avez l’intention de partir en vacances, n’hésitez pas à vous renseigner notamment auprès des autorités compétentes, ce sera l’occasion de savoir si votre séjour est annulé ou reporté. Avec la fermeture des frontières, la situation est assez problématique.

Coronavirus : Castex dit surveiller "de très près" la situation en Espagne https://t.co/SmU55PoibE — L'Express (@LEXPRESS) July 18, 2020

Jean Castex envisage cette fermeture

La période est primordiale pour les professionnels du tourisme, mais si les frontières ferment avec l’Espagne, les vacances d’été notamment pour le mois d’août seront forcément complexes, voire impossibles. C’est lors d’un déplacement dans le sud-ouest que le Premier ministre a été questionné sur cette éventualité. Jean Castex a affirmé que la situation était suivie de très près pour que la situation ne prenne pas une ampleur considérable.

Le Premier ministre estime que le sujet demande une réflexion et une discussion avec les autorités espagnoles .

. La justice avait mis un terme au confinement en Catalogne, mais il a été de nouveau validé par le gouvernement.

Ce sont désormais 4 millions des personnes qui sont confinées notamment dans les zones les plus touchées.

Lors de la première vague, le pays n’a pas été épargné puisque l’épidémie a été conséquente.

Après trois mois de confinement, les frontières avaient été ouvertes le 21 juin notamment pour les vacances d’été.

Si vous êtes en vacances en Espagne, attention! La fermeture de la frontière terrestre est envisagée par la France, cela suite à la flambée des cas en Catalogne. Plusieurs cas positifs liés à un retour d'Espagne. Jean Castex n'exclut pas la fermeture de la frontière. Rentrez. pic.twitter.com/Af4yi8tgGB — Vanneur 🇫🇷🇺🇳🇲🇦 (@Vanneur) July 18, 2020

Si vous vous trouvez en Espagne alors que le pays opte pour le confinement, vous devrez faire appel aux autorités françaises pour qu’elles puissent vous aider à retourner chez vous. Cela s’annonce comme un vrai casse-tête, mais c’est possible. Par contre, si la France ferme les frontières avec l’Espagne, les vacances d’été seront sans doute annulées, cela entraînera sans doute des problématiques au niveau de l’économie des deux pays. Dans ce cas de figure, si vous avez opté pour des vacances d’été en Espagne alors que les frontières sont closes, n’hésitez pas à vous renseigner en amont pour savoir si vous pourrez tout de même partir.

Je pense que les vacances c’est mort vu le confinement de l’Espagne à nouveau on s’en douter — ❤️ Mam’s❤️ (@DgColeen) July 17, 2020

De nombreux foyers sont à l’étude en Espagne

En France l’épidémie commence à reprendre de la vigueur notamment dans certaines régions comme le sud ou l’ouest. La vigilance est de mise avec notamment le respect des gestes barrières afin d’éviter la propagation du virus. N’oubliez pas de porter un masque si la distanciation sociale n’est pas possible. Prenez toujours du gel hydroalcoolique avec vous, cela vous permet de vous désinfecter les mains très régulièrement. Si vous devez tout de même honorer des vacances d’été en Espagne, renseignez-vous sur les foyers qui sont à l’étude, ils sont près de 150 pour l’ensemble du pays. Les autorités sont relativement inquiètes pour la Catalogne qui fait déjà l’objet d’un confinement, mais aussi pour l’Aragon qui est la nouvelle région à l’étude.

Si vous avez des doutes, faut-il annuler les vacances d’été ? Il est impossible de fournir une réponse universelle, ce sera plutôt au cas par cas, il faut également regarder de très près l’évolution de l’épidémie dans le pays. Les autorités françaises sous Édouard Philippe avaient précisé que pour les vacances d’été, les départs en dehors de l’Europe ne seraient pas forcément judicieux, ce serait aussi le cas pour l’UE si toutefois l’épidémie reprenait une ampleur conséquente.