Vacances d’été : vive inquiétude à la dune du Pilat, rongée par l’érosion

Le saviez-vous ? 👀⁠ La dune est née de l’action combinée des vents, des vagues et des marées.⁠ Le vent du large soulève le sable depuis les plages et le transporte vers l’intérieur des terres. C’est en rencontrant des obstacles, comme de la végétation, qu’il peut s’accumuler et former une dune.⁠ Située à l’embouchure du bassin d’Arcachon, la dune du Pilat a bénéficié d’apports en sable importants au cours du temps.⁠ Malgré de nombreuses tentatives pour la stabiliser, elle reste mobile et « roule » sur elle-même. Son mouvement se poursuit tant que le vent transporte du sable.⁠ ⁠ Mais pourquoi le sable s’accumule-t-il ici et pas ailleurs ?⁠ Jamie répond à cette question dans 👉 C’est pas sorcier : [Comment la dune du Pilat s'est-elle créée ? – C'est pas sorcier] à retrouver sur YouTube à cette adresse 👉 https://cutt.ly/At85YOD⁠ .⁠ .⁠ .⁠ #DuneduPilat #DuneofPilat #BassindArcachon #NatureLover #LandscapesLover #PhotographyLover #GrandSite #Sable