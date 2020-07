Vacances d’été : grâce à cette entreprise, des soignants pourraient partir en vacances gratuitement !

Nous avons tous été marqués par la crise du Coronavirus, qui sévit toujours en France actuellement.

Et si nous avons réussi à passer cette épreuve, c’est notamment grâce à nos soignants, qui se sont donnés corps et âme pour gérer les malades hospitalisés, et ceux en réanimation.

Cet engagement a donc permis de sauver de nombreuses vies, et a aidé des Français à garder près d’eux des membres de leur famille. C’est la raison pour laquelle nous avons été nombreux à applaudir chaque soir à 20h, pour remercier le personnel soignant durant cette période.

Mais qu’en est-il aujourd’hui de cet engouement ? S’est-il déjà affaibli ? Même si les applaudissement journaliers ont cessé, certains continuent de penser à nos soignants, notamment une agence immobilière située dans la région bordelaise. Celle-ci a décidé de faire un beau cadeau à certains soignants, et nous allons vous dire lequel !

Les Vacances des Héros

Ils ne sont ni Superman, ni Wonder Woman, et encore moins les X-Men, mais pour autant, les soignants nous ont offert leur temps, leur énergie et leurs compétences des mois durant, au risque de leur propre vie, ou de la contamination de leurs proches. Ils sont donc nos héros du quotidien, et le Cabinet Bedin l’a bien compris lui aussi. Cette agence immobilière bordelaise a donc décidé de mettre en jeu quatre séjours d’une semaine, lors d’un concours uniquement dédié aux soignants. Une belle manière de remercier celles et ceux qui se sont sacrifiés durant de nombreuses semaines !

Le ministère pourra aller se faire voir https://t.co/aHxPf359XQ — Eric Laurent (@donascimentoer1) July 27, 2020

Pour les soignants situés dans toute la France

Si au départ l’agence immobilière a communiqué surtout au niveau local, elle a ensuite décidé d’adresser le concours à l’ensemble des soignants de France, et pas exclusivement à ceux qui travaillent au sein du CHU de Bordeaux. L’opération « Les Vacances des Héros » concerne donc infirmiers, aides soignants ou étudiants en médecine de la France entière.

Le lot est plutôt intéressant, puisque les grands gagnants vont pouvoir gagner un séjour de rêve : une semaine au sein de la station balnéaire de Biscarosse, située en Gironde non loin de Bordeaux. Des biens saisonniers sont donc mis à la disposition des gagnants, et ils sont situés à seulement quelques mètres de la plage, de quoi décompresser après cette période difficile d’épidémie de covid-19 !

Les modalités du concours

Si vous faites partie du personnel soignant, et que vous n’avez pas encore eu l’occasion de tenter votre chance, sachez qu’il est encore temps de jouer ! En effet, le tirage au sort a lieu le 31 juillet, ce qui vous laisse encore quelques jours pour contacter le Cabinet Bedin. Tout se passe par le biais de leur site internet : vous devrez vous inscrire, et choisir le séjour qui vous intéresse (les biens proposés offrent des capacités variables, vous aurez donc différents choix à votre disposition, de manière à partager cette semaine en compagnie de vos proches).

En guise de justificatif, vous pourrez par exemple fournir la copie de la prime Covid, permettant de démontrer que vous avez travaillé durant cette dure période, et que vous avez aidé les équipes sur place.

Le Cabinet Bedin s’engage régulièrement pour des causes utiles : cette entreprise reverse notamment des bénéfices à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, depuis plus de 15 ans, qui officie dans le monde entier, et permet de financier des opérations cardiaques.