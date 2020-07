Vacances d’été : face aux mauvaises nouvelles, les Français se résignent !

Auparavant, les vacances d’été étaient le signe d’une évasion, il était possible de découvrir de nouveaux paysages, des contrées extraordinaires, des cultures différentes, d’autres pays.

Toutefois, en 2020, la sérénité a laissé sa place à l’angoisse pour de nombreux Français.

Ces derniers semblent résignés à l’idée de partir à l’étranger et même en Europe. Il faut noter que les mauvaises nouvelles s’enchaînent.

L’Australie a confiné la ville de Melbourne depuis le 7 juillet pour 6 semaines, deux régions sont confinées en Espagne, des frontières n’ont toujours pas ouvert, les nombres de cas explosent aux USA…

Les Français auront des vacances d’été en France

Les Français ont donc effectué un changement important dans leur programme, car ils sont nombreux à ne pas envisager de départ pour l’étranger même en Europe.

En effet, un sondage proposé par OpinionWay réalisé par Sofinco et relayé par LCI montre clairement que les citoyens ont une nette préférence pour la France, cela peut d’ailleurs se comprendre au vu de la situation.

Si vous êtes dans une région étrangère ou un autre pays qui met en place des mesures de confinement, vous pourriez être bloqué .

. Les statistiques montrent que certains pays sont plus touchés que d’autres comme les USA et le Brésil alors que les chiffres en France sont assez rassurants.

Les Français ont donc décidé de s’adapter en délaissant les hébergements classiques afin d’envisager la conduite d’un camping-car ou l’achat d’une caravane.

En 2019, 60 % des Français avaient l’intention de partir pour les vacances d’été, mais une année plus tard, le coronavirus a fait des siennes. Ils sont plus que 44 % à envisager des congés pendant cette période de l’année. Certes, il y a peut-être la crainte de partir de chez soi et d’être contaminé, mais il y a eu aussi la crise économique.

Certains ont perdu des sommes considérables pendant le confinement qui a duré de longues semaines. De ce fait, ils ne peuvent plus envisager des départs comme ils le désiraient auparavant.

De plus, 71 % des Français ont l’intention de choisir la France pour leurs vacances d’été alors qu’ils étaient seulement 55 % à envisager cela auparavant.

Des régions marquent des points pour les vacances d’été

Bien sûr, il peut être judicieux de se focaliser sur plusieurs régions qui sont agréables et très réjouissantes, car vous êtes aussi éloigné des autres. Si certains Français passent tout de même par la plage pendant leurs vacances d’été, d’autres ont décidé d’adopter une autre stratégie. En effet, deux zones semblent attirer le regard des vacanciers à savoir l’Ardèche et la Dordogne. Les réservations ont été prises d’assaut puisque vous avez essentiellement la nature comme c’est le cas en Auvergne. Vous pouvez alors prendre des vacances sans risquer une contamination si vous respectez bien sûr les gestes barrières.

Selon LCI, la hausse des réservations est considérable avec près de 220 % en plus pour la Dordogne contre 190 % pour l’Ardèche. Vous pourrez également opter pour le Finistère, le Jura ou encore les Landes. Ce sont les 5 destinations les plus envisagées pour ces vacances d’été. Les Français optent aussi pour des séjours à la dernière minute puisqu’ils ne savent pas forcément si les statistiques de demain seront celles d’aujourd’hui. Emmanuel Macron a précisé que le reconfinement ne pouvait pas être exclu, Jean Castex a ajouté face à Bourdin ce 8 juillet que le plan de reconfinement était prêt si la situation le demandait.