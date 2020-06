Vacances d’été avec le scandale des 100km – Le camping va-t-il être autorisé ? Tout ce qu’il faut savoir !

Suite au coronavirus, les perspectives de vacances d'été s'annoncent plus que réduites pour les vacanciers. Alors que les français seront peut-être limités à 100km de chez eux, les professionnels du secteur du tourisme recommandent le camping et le camping-car.

Avec le coronavirus qui continue de sévir en France, la population est bien dépitée face à l’organisation de leurs vacances.

De nombreuses personnes ont dû annuler leurs réservations tandis que d’autres ne savent toujours pas si elles peuvent partir ou non.

Vacances d’été : Edouard Philippe est mitigé

Selon Edouard Philippe, il faut s’attendre à organiser des vacances d’été uniquement au sein de l’hexagone.

Emmanuel Macron, quant à lui, a été très clair et demande aux français de partir en vacances en France.

Mais voilà qu’un autre scandale fait peur aux potentiels vacanciers : les vacances pourraient être limitées à 100km autour de chez nous !

« Là encore sous réserve de l’évolution de l’épidémie et de possibles restrictions très localisées, nous privilégions une hypothèse raisonnable. » a déclaré le Premier Ministre lorsqu’il présentait le plan de tourisme.

Pour le dépaysement, on repassera… quoi que. Les Régions françaises sont si diversifiées qu’elles peuvent offrir de nombreux lieux de vacances somptueux. En revanche, les habitants des communes non côtières doivent s’attendre à ne pas revoir la mer ni l’océan avec un bon moment.

Vacances d’été à 100km : les campings vont-ils rouvrir ?

Mais que peut-on bien faire si on est limités à la France uniquement et à seulement 100km de chez nous ? La meilleure solution selon les experts serait de penser au camping et de partir en camping-car !

En effet, les professionnels du secteur du camping se sont réunis pour travailler ensemble sur un plan camping. Ils ont ainsi mis en place de nombreuses mesures permettant aux français de partir en camping en toute sécurité.

En voici quelques exemples :

Limitation du nombre d’enfants dans les aires de jeux

Port du masque dans les espaces publics

Distanciation barrière de 1m lors des accès aux services

Point d’étape avec Nicolas Dayot, président la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air, un partenaire précieux pour le tourisme 🇫🇷! Les représentants des #campings s’engagent résolument et contribuent à nos stratégies de #tourisme durable comme de tourisme social. pic.twitter.com/xxxmOqVrnl — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) September 6, 2019

Nicolas Dayot, président de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air, est bien décidé à proposer de superbes vacances aux français. Il détaille les 3 étapes du plan camping sur BFMTV :

1 ère phase mi-mai avec la réouverture des campings sans animation, restauration ni piscine

phase mi-mai avec la réouverture des campings sans animation, restauration ni piscine 2 ème phase mi-juin avec la réouverture des piscines mais sans animation

phase mi-juin avec la réouverture des piscines mais sans animation 3ème phase cet été avec tous les services ouverts

Vacances d’été : est-ce une bonne idée de privilégier le camping ?

La principale force des campings est de proposer de grands espaces en plein air et des hébergements limités à une famille ! Les vacanciers ne sont donc pas tous confinés au même endroit et peuvent respecter les règles de distanciation sociale.

« Ce sont des espaces grands, en extérieur qui proposent des hébergements individuels et indépendants qui sont tout à fait conciliables avec les règles de distanciation. Quant aux sanitaires, nous avons déjà des procédures de nettoyage que nous pouvons renforcer » a-t-il expliqué sur BFMTV.

C’est le 29 mai que nous en saurons plus car c’est ce jour là que la décision du Gouvernement concernant la réouverture des hébergements de plein-air peut tomber. Au vu des mesures prises par les professionnels du secteur, il y a de bonnes chances pour que les campings rouvrent vite.

« Les #campings accueillent une grande diversité de profils mais restent LE mode de #vacances populaire et nous en sommes très fiers », déclare Nicolas Dayot, président de la @FNHPA_Officiel. #HôtelleriePleinAir pic.twitter.com/GJBBWZ97Wu — FNHPA_Officiel (@FNHPA_Officiel) October 7, 2019

Cette décision tomberait à pic pour les français, surtout s’ils sont limités à 100km ! En effet, le camping est le mode d’hébergement préféré des Français pour leurs vacances d’été. A moindre coût, il leur permet aussi de profiter d’animations, de beaux extérieurs et de la piscine.

Vacances d’été à 100km : et si vous louiez un camping-car ?

Bonne nouvelle pour tous les adeptes de camping-car et pour ceux qui aimeraient tester : les agences de location de camping-cars se mettent également aux normes de sécurité ! Si tout est accepté par le Gouvernement, vous pourrez tout à fait louer un camping-car cet été.

Le camping-car permet d’avoir un logement et un véhicule à la fois pour une mutualisation des coûts et la possibilité de voyager où on le souhaite. Quoi de mieux pour organiser des vacances à 100km de chez soi, pas chères et à la dernière minute ?

Les vacanciers se retrouvant avec des vacances annulées ou contraints de changer leurs plans ont donc une solution toute trouvée avec le camping ou le camping-car. Où que vous soyez en France, vous trouverez forcément un camping ou un loueur de camping-car près de chez vous car il y en a partout dans l’hexagone.

La dernière réponse que l’on attend du Gouvernement est donc celle-ci : va-t-on pouvoir partir en vacances à plus de 100km de chez nous ?